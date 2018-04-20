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20.04.18 15:07
Политический яд
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова завила, что провокация с "делом Скрипалей" могла быть выгодна британским спецслужбам, которые таким образом пытались компрометировать российские власти.
"С высокой долей вероятности провокация с отравлением российских граждан в Солсбери, была выгодна, а возможно и организована британскими спецслужбами, с целью компрометации России и ее политического руководства", - сказала Захарова журналистам на брифинге. По ее словам, "исторически Великобритания такими вещами занималась регулярно".
Кроме того, посольство РФ в Лондоне официально обратилось в Форин-офис с требованием провести медицинское освидетельствование Юлии Скрипаль российскими медиками.
"Посольство обеспокоено состоянием здоровья Ю.Скрипаль, а также отсутствием какой-либо официальной информации о ней. Все публичные заявления, сделанные до настоящего времени официальными британскими властями, не могут рассматриваться как достоверные. Эта скандальная ситуация еще раз подтверждает, что по отношению к семье Скрипалей, которые являются российскими гражданами, осуществлена неслыханная провокация с помощью британских спецслужб", - говорится в заявлении, размещенном на сайте дипмиссии РФ в Великобритании.
При этом в посольстве подчеркивают, что до сих пор российской стороне не предоставляют возможности встретиться с Сергеем Скрипалем и его дочерью.
"Не имея доступа и реальной картины случившегося, не располагая возможностью провести самостоятельную оценку того, что произошло в Солсбери, и в какой степени британские спецслужбы к этому причастны, а имея в своем распоряжении лишь доклад экспертов ОЗХО, российские специалисты задаются все новыми и новыми вопросами. В частности, каким образом в пробе крови одной из потерпевших, отобранной спустя 18 дней после контакта, мог быть обнаружен неразложившийся токсичный химикат, установленный Портон-Дауном?", - отмечают в посольстве РФ.
В заявлении также говорится, что с высокой долей вероятности перед отбором проб "токсичный химикат, установленный Портон-Дауном, был впрыснут в кровь находящейся в искусственной коме потерпевшей, в связи с чем не успел вступить в биохимическую реакцию".
Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин также заявил, что Россия настаивает на доступе экспертов к Скрипалям и материалам расследования.
"Мы, Российская Федерация, не примем никаких результатов национальных ли, международных ли расследований без ознакомления с полным массивом информации, включая доступ к материалам английского расследования, без консульского доступа к нашим пострадавших гражданам. Ну и, самое главное, без обязательного участия - это непременное условие - российских экспертов во всех действиях, направленных на установление истины, прояснение картины того, что произошло в Солсбери", - сказал Шульгин.
РФ также потребовала от Лондона полного сотрудничества по расследованию инцидента в Солсбери, сообщил "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы сегодня потребовали официально, по линии Технического секретариата ОЗХО в рамках выполнения IX Статьи Химконвенции, конкретно - ее пункта 2 - полного сотрудничества в этой сфере. Посмотрим, что в течение 10-дневного срока нам ответит Лондон", - рассказал Рябков.
В свою очередь постпред Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон заявил, что Лондон готов до 23 апреля дать ответы на все вопросы, поставленные Москвой по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ и его дочери.
"Мы ответим как можно скорее, (это произойдет) в течение 10 дней, как это установлено Конвенцией (по запрещению химоружия)", - сообщил Уилсон.
Однако британский постпред при ООН Карен Пирс заявила, что британские власти по-прежнему не считают возможным подключить Россию к расследованию дела.
"Как я говорила ранее, это напоминает поджигателя, который просит об участии в расследовании по поводу им же устроенного пожара", - сказала она на заседании СБ ООН.
Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу также подчеркнул, что Москва не представила никакого ответа на вопросы по "делу Скрипалей", отметив, что только Россия имела мотив и возможности для совершения этого преступления.
"Россия не предоставила никого серьезного ответа на вопросы, которые мы ей задавали", - приводятся слова посла в Twitter дипмиссии.
Лондон также поддержали министры иностранных дел G7, потребовав от России дать "срочный ответ" по инциденту в Солсбери.
"Мы призываем Россию срочно ответить на вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери", - говорится в распространенном заявлении. В нем также говорится, что Россия "в соответствии с международными обязательствами должна полностью раскрыть ОЗХО программу производства "Новичка", о которой ранее не сообщалось".
"Любое применение химического оружия, вне зависимости от обстоятельств, является прямым нарушением международных законов Конвенции о запрещении химоружия", - отмечается в заявлении.
Между тем, один из разработчиков "Новичка" Владимир Углев полагает, что вину России в отравлении Скрипалей вряд ли удастся доказать.
"Вы никогда не докажете вину России. Это можно сделать, только если вы найдете конкретную емкость, которая содержала конкретное отравляющее вещество", - заявил в интервью Би-би-си Углев, который раньше являлся научным сотрудником Вольского филиала ГОСНИИОХТ и одним из разработчиков новых отравляющих веществ.
Однако эксперт не исключил, что при отравлении Скрипалей могли быть использованы именно образцы вещества, с которыми он сам в свое время работал.
"Если судить по высокой степени чистоты образцов, они могли бы быть из той партии, которая была произведена лично мной. Это вещество длительного хранения, у него буквально нет срока годности", - сказал эксперт.
По его мнению, Скрипалям удалось выжить, поскольку, скорее всего, была использована "маленькая доза".
"Близкая к пороговому уровню", - полагает Углев.
Известно, что состояние здоровья Сергея Скрипаля улучшилось, он вышел из критического состояния.
Медицинский директор госпиталя Солсбери Кристин Бланшард 10 апреля уточнила, что Сергей Скрипаль идет на поправку, хоть и не так быстро как его дочь, которую в тот день выписали из госпиталя.
"Мы надеемся, что в результате лечения он тоже сможет покинуть госпиталь", - сказала Бланшард.
По ее словам, Скрипали пострадали от применения нервно-паралитического вещества, нарушающего работу нервной системы. Главной задачей врачей было стабилизировать состояние пациентов, чтобы они продолжали дышать, а кровь могла циркулировать. Для их лечения применялись различные медикаменты и процедуры для устранения остатков токсинов.
При этом британские СМИ выдвинули очередную версию об обстоятельствах отравления Скрипалей. Так, телеканал Sky news сообщил, что для отравления доставили вещество, которое находилось в жидком виде. При этом ранее британские СМИ сообщали, что вещество было в форме геля.
Обозреватель Ксения Новикова
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