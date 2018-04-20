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Атака Лондона: за отравлением Скрипалей могут стоять британские спецслужбы
 
 
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Политический яд

© РИА Новости. Вадим Савицкий
Interfax-Russia.ru – В Москве считают, что инцидент в Солсбери может быть провокацией спецслужб Великобритании. Лондон готов дать ответы на вопросы по этому делу до 23 апреля.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова завила, что провокация с "делом Скрипалей" могла быть выгодна британским спецслужбам, которые таким образом пытались компрометировать российские власти.

"С высокой долей вероятности провокация с отравлением российских граждан в Солсбери, была выгодна, а возможно и организована британскими спецслужбами, с целью компрометации России и ее политического руководства", - сказала Захарова журналистам на брифинге. По ее словам, "исторически Великобритания такими вещами занималась регулярно".

Кроме того, посольство РФ в Лондоне официально обратилось в Форин-офис с требованием провести медицинское освидетельствование Юлии Скрипаль российскими медиками.

"Посольство обеспокоено состоянием здоровья Ю.Скрипаль, а также отсутствием какой-либо официальной информации о ней. Все публичные заявления, сделанные до настоящего времени официальными британскими властями, не могут рассматриваться как достоверные. Эта скандальная ситуация еще раз подтверждает, что по отношению к семье Скрипалей, которые являются российскими гражданами, осуществлена неслыханная провокация с помощью британских спецслужб", - говорится в заявлении, размещенном на сайте дипмиссии РФ в Великобритании.

При этом в посольстве подчеркивают, что до сих пор российской стороне не предоставляют возможности встретиться с Сергеем Скрипалем и его дочерью.

"Не имея доступа и реальной картины случившегося, не располагая возможностью провести самостоятельную оценку того, что произошло в Солсбери, и в какой степени британские спецслужбы к этому причастны, а имея в своем распоряжении лишь доклад экспертов ОЗХО, российские специалисты задаются все новыми и новыми вопросами. В частности, каким образом в пробе крови одной из потерпевших, отобранной спустя 18 дней после контакта, мог быть обнаружен неразложившийся токсичный химикат, установленный Портон-Дауном?", - отмечают в посольстве РФ.

В заявлении также говорится, что с высокой долей вероятности перед отбором проб "токсичный химикат, установленный Портон-Дауном, был впрыснут в кровь находящейся в искусственной коме потерпевшей, в связи с чем не успел вступить в биохимическую реакцию".

Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин также заявил, что Россия настаивает на доступе экспертов к Скрипалям и материалам расследования.

"Мы, Российская Федерация, не примем никаких результатов национальных ли, международных ли расследований без ознакомления с полным массивом информации, включая доступ к материалам английского расследования, без консульского доступа к нашим пострадавших гражданам. Ну и, самое главное, без обязательного участия - это непременное условие - российских экспертов во всех действиях, направленных на установление истины, прояснение картины того, что произошло в Солсбери", - сказал Шульгин.

РФ также потребовала от Лондона полного сотрудничества по расследованию инцидента в Солсбери, сообщил "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы сегодня потребовали официально, по линии Технического секретариата ОЗХО в рамках выполнения IX Статьи Химконвенции, конкретно - ее пункта 2 - полного сотрудничества в этой сфере. Посмотрим, что в течение 10-дневного срока нам ответит Лондон", - рассказал Рябков.

В свою очередь постпред Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон заявил, что Лондон готов до 23 апреля дать ответы на все вопросы, поставленные Москвой по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ и его дочери.

"Мы ответим как можно скорее, (это произойдет) в течение 10 дней, как это установлено Конвенцией (по запрещению химоружия)", - сообщил Уилсон.

Однако британский постпред при ООН Карен Пирс заявила, что британские власти по-прежнему не считают возможным подключить Россию к расследованию дела.

"Как я говорила ранее, это напоминает поджигателя, который просит об участии в расследовании по поводу им же устроенного пожара", - сказала она на заседании СБ ООН.

Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу также подчеркнул, что Москва не представила никакого ответа на вопросы по "делу Скрипалей", отметив, что только Россия имела мотив и возможности для совершения этого преступления.

"Россия не предоставила никого серьезного ответа на вопросы, которые мы ей задавали", - приводятся слова посла в Twitter дипмиссии.

Лондон также поддержали министры иностранных дел G7, потребовав от России дать "срочный ответ" по инциденту в Солсбери.

"Мы призываем Россию срочно ответить на вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери", - говорится в распространенном заявлении. В нем также говорится, что Россия "в соответствии с международными обязательствами должна полностью раскрыть ОЗХО программу производства "Новичка", о которой ранее не сообщалось".

"Любое применение химического оружия, вне зависимости от обстоятельств, является прямым нарушением международных законов Конвенции о запрещении химоружия", - отмечается в заявлении.

Между тем, один из разработчиков "Новичка" Владимир Углев полагает, что вину России в отравлении Скрипалей вряд ли удастся доказать.

"Вы никогда не докажете вину России. Это можно сделать, только если вы найдете конкретную емкость, которая содержала конкретное отравляющее вещество", - заявил в интервью Би-би-си Углев, который раньше являлся научным сотрудником Вольского филиала ГОСНИИОХТ и одним из разработчиков новых отравляющих веществ.

Однако эксперт не исключил, что при отравлении Скрипалей могли быть использованы именно образцы вещества, с которыми он сам в свое время работал.

"Если судить по высокой степени чистоты образцов, они могли бы быть из той партии, которая была произведена лично мной. Это вещество длительного хранения, у него буквально нет срока годности", - сказал эксперт.

По его мнению, Скрипалям удалось выжить, поскольку, скорее всего, была использована "маленькая доза".

"Близкая к пороговому уровню", - полагает Углев.

Известно, что состояние здоровья Сергея Скрипаля улучшилось, он вышел из критического состояния.

Медицинский директор госпиталя Солсбери Кристин Бланшард 10 апреля уточнила, что Сергей Скрипаль идет на поправку, хоть и не так быстро как его дочь, которую в тот день выписали из госпиталя.

"Мы надеемся, что в результате лечения он тоже сможет покинуть госпиталь", - сказала Бланшард.

По ее словам, Скрипали пострадали от применения нервно-паралитического вещества, нарушающего работу нервной системы. Главной задачей врачей было стабилизировать состояние пациентов, чтобы они продолжали дышать, а кровь могла циркулировать. Для их лечения применялись различные медикаменты и процедуры для устранения остатков токсинов.

При этом британские СМИ выдвинули очередную версию об обстоятельствах отравления Скрипалей. Так, телеканал Sky news сообщил, что для отравления доставили вещество, которое находилось в жидком виде. При этом ранее британские СМИ сообщали, что вещество было в форме геля.

Обозреватель Ксения Новикова

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