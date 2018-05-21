Лондон угрожает капиталу

21.05.18 17:38

© РИА Новости. Александр Юрьев

Interfax-Russia.ru – Британская палата общин призвала ужесточить санкции против России. Политики подготовили доклад о "криминальных русских финансах".

Комитет по иностранным делам нижней палаты британского парламента призвал правительство страны ужесточить санкции против российских чиновников и олигархов, близких к Владимиру Путину.

По данным Independent, в докладе под названием "Золото Москвы: Российская коррупция в Великобритании" говорится: "Использование Лондона в качестве базы для размещения коррупционных активов людьми, связанными с Кремлем, очевидно, является частью более широкой российской стратегии и угрожает нашей национальной безопасности. Борьба с ней должна стать приоритетом британской внешней политики".

Комитет обвиняет правительство во главе с Терезой Мэй в том, что даже после покушения на Сергея Скрипаля условия для российского бизнеса в Великобритании остаются благоприятными. Законодатели требуют ввести санкции против лиц и компаний, близких к Кремлю, уделив особое внимание владельцам элитной недвижимости в Великобритании.

"Существенное влияние последних американских санкций против России демонстрирует потенциал преследования связанных с Кремлем лиц в качестве способа оказания давления на режим, чтобы изменить его агрессивное и дестабилизирующее поведение", - сказано в докладе.

По словам главы комитета по международным делам Палаты общин Тома Тагендхэта, которого цитирует Guardian, правительство должно "четко обозначить, что Кремлю больше не рады на наших рынках".

"Нам следует объединить наши усилия, чтобы заявления соответствовали действиям - в Сити, посредством правительственной политики союзников США, G7 и ЕС... Мы призываем Форин-офис обозначить последовательную стратегию по России, которая соединяется воедино дипломатическими, военными и финансовыми инструментами, и которую Великобритания может использовать, чтобы противостоять агрессии российского государства",- сказал он.

В качестве рекомендации парламентарии предложили правительству Британии сотрудничать с партнерами, чтобы затруднить России привлечение заемных средств на международных рынках.

"(Сохранение) возможности России выпускать новые суверенные долговые обязательства на мировых рынках при участии находящихся под санкциями банков подрывает санкционный режим и поддерживает агрессивное поведение российского государства. Однако, любые действия, принимаемые в целях ограничить или запретить выпуск российских долговых обязательств, должны приниматься совместно ЕС, США и другими международными партнерами в целях обеспечения их эффективности", - отмечается в докладе.

Кроме того, в комитете по международным делам призвали правительство Британии согласовать с партнерами запрет на покупку облигаций, организаторы размещения которых являются субъектами санкционного режима, а также на обслуживание российского суверенного долга для европейских клиринговых организаций.

В докладе также говорится о необходимости скорейшего принятия британской версии американского "закона Магнитского", который введет персональные санкции против россиян, причастных к нарушению прав человека и к покушению в Солсбери.

Палата общин британского парламента уже приняла законодательную поправку к этому закону. В частности, она подразумевает раскрытие до 2020 года информации о лицах, держащих активы под юрисдикцией заморских территорий Великобритании, таких как Британские Виргинские или Каймановы острова.

СМИ отмечают, что законопроект вместе с поправкой теперь должны рассмотреть в палате лордов.

В свою очередь, председатель комитета по международным делам в Совете Федерации РФ Константин Косачев назвал британский доклад "Золото Москвы" "ответом на растущие обвинения в адрес Лондона в том, что тот раздул истерию вокруг "дела Скрипаля".

"Опубликованный Международным комитетом палаты общин британского парламента доклад с пафосным названием "Московское золото: российская коррупция в Великобритании" - это, прежде всего, ответ на растущие обвинения в адрес Лондона в том, что тот раздул истерию вокруг "дела Скрипаля", призвал к солидарности союзников, а сам при этом вполне комфортно принимает капиталы и их обладателей из России. Поэтому авторы доклада покаянно признают, что, мол, Британия годами не предпринимала достаточных мер для того, чтобы остановить поток "грязных денег" из России. Но теперь, конечно же, все будет иначе, ибо российские деньги – ни много, ни мало – имеют последствия для национальной безопасности", - отметил политик на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что еще в марте сами британские парламентарии скептически отнеслись к готовности правительства бороться с "грязными деньгами", мотивируя это тем, что последние уже давно вошли в экономику страны, инвестированы, но "никто не торопится их оттуда извлекать".

"Кампания по борьбе с иностранными деньгами, построенная на желании Британии поправить свою репутацию "прачечной" для криминальных капиталов, может, впрочем, нанести ей вред как государству с комфортными условиями для бизнеса. Ибо "под раздачу" могут попасть и вполне легальные капиталы и инвестиции, просто потому что кому-то не понравится страна их происхождения", - отмечает Константин Косачев.

Он уверен, что денежные средства найдут возможности для реализации в других местах, в отличие от Лондона, который может больше потерять, чем выиграть.

"Однако понятно, что сейчас политика довлеет над экономикой, и британские власти перешли в "режим Трампа": готовы вредить сами себе, лишь бы отбиться от внутренних обвинений", - утверждает глава сенатского комитета.

Между тем, в британской прессе уже проскальзывает некое недоверие к объявленной борьбе с капиталами российских олигархов.

"Доклад не раскрывает никакой новой информации о российских деньгах и коррупции в Великобритании, опираясь вместо этого на существующие публичные материалы и заявления журналистов, ученых и исследователей. Возникает определенный скептицизм в отношении того, насколько поторопится правительство Терезы Мэй расследовать и преследовать все это в ближайшем будущем", - отмечается в публикации газеты Independent.

По мнению автора статьи, законы, которые направлены на расследования и преследования, существуют уже некоторое время, однако до сих пор почему-то не применялись.

В статье также предполагается, что сменявшие друг друга британские правительства активно поощряли прибытие богатых иностранцев в страну. Но теперь, расследования, к которым призывают законы, нацелены не только на россиян, но и на представителей других национальностей, что приведет к оттоку капиталов из Великобритании в весьма сложное и неопределенное время для страны, к которому привел Brexit.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал британский доклад проявлением недружественной и незаконной конкуренции.

"Мы с вами являемся свидетелями беспрецедентной русофобской мании в Великобритании, которая находит самые разные проявления, в том числе и такие", - сказал он.

По его словам, она стала результатом "провокации, устроенной британской стороной". Дмитрий Песков пояснил, что имеет в виду так называемое "дело Скрипаля".

Он подчеркнул, что на протяжении последнего десятилетия крупный бизнес из России "рос, развивался, осуществлял мирную экономическую экспансию за рубеж".

"Однако в последние годы мы стали фиксировать проявление недружественной конкуренции, несправедливой и незаконной, нарушающей все нормы и правила Всемирной торговой организации", - отметил Дмитрий Песков.

По его словам, подобные проявления "наносят ущерб интересам наших компаний". И подобные законопроекты идут в одном ряду с такими недружественными шагами.

"Безусловно, это не что иное, как очередной шаг в русле недружественной и несправедливой конкуренции. Более того, у меня нет сомнений, что инвесторы из других стран тоже не оставят без внимания подобные действия, поскольку инвесторы из любой страны могут столкнуться после таких действий Лондона с ситуацией, когда их инвестиции назовут "грязными деньгами", - сказал он.

Дмитрий Песков также отметил, что нынешний британский доклад не добавит стране инвестиционной привлекательности.

Обозреватель Александра Лоскутова

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