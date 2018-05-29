Запретить любым способом

29.05.18 16:59

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

Interfax-Russia.ru – Роскомнадзор потребовал от Apple немедленно удалить Telegram из магазина приложений. Глава ведомства намерен добиться полной блокировки мессенджера в России.

Роскомнадзор потребовал от компании Apple немедленно прекратить распространение на территории России приложения Telegram, заблокированное по решению суда. Приложение все еще можно скачать через онлайн магазин компании AppStore

"Роскомнадзор направил в компанию Apple письмо с требованием прекратить распространение на территории России размещенного в AppStore приложения Telegram Messenger, а также рассылку его сервисных пуш-уведомление для российских пользователей", - сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

При этом ведомство дало американской компании месяц на ответ.

"Мы отправили им юридически значимое письмо и ждем от них юридически значимого ответа. Поскольку компания Apple, как и другие транснациональные компании, компания с высокой степенью бюрократии, ответ ожидаем в течение месяца", - пояснил "Интерфаксу" глава Роскомнадзора Александр Жаров.

В то же время он не стал отвечать на вопрос о том, что произойдет в случае, если Apple не ответит на письмо, добавив, что не хотел бы пока прогнозировать дальнейшее развитие событий.

"Очевидно, что компания Apple, как и любое другое юридическое лицо, относится к "иным юридическим лицам", о которых говорится в решении суда в отношении Telegram, которые обязаны принять меры к ограничению деятельности Telegram на территории РФ. Придет ответ - мы будем знать, что делать", - отметил Жаров.

При этом глава ведомства заявил агентству, что Роскомнадзор будет добиваться стопроцентной блокировки Telegram.

"Мессенджер можно считать неработающим, когда он заблокирован на 100%. Все остальное - он работает, но с ограничениями. Мы будем выполнять нашу работу", - сказал руководитель ведомства.

По его словам, пользователи уже начали отказываться от мессенджера, что тоже можно считать достижением цели. Он также отметил, что Telegram использует "пиратские" способы обхода блокировок, прячась за "живым щитом" добропорядочных ресурсов.

"Способы обхода блокировок, которые использует Telegram, абсолютно пиратские. Поскольку, не вдаваясь в технические подробности, он, не идентифицируя себя, использует IP-адреса различных подсетей. И, по сути, прячется за "живым щитом" транснациональных компаний и добропорядочных ресурсов, которые находятся на этих сетях", - сказал Жаров, выступая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, блокировка такого приложения – это довольно длительный процесс. В настоящее время деградация сервиса составляет от 15 до 30%.

"Дело в том, что работа по обходу блокировки идет с конечным оборудованием, то есть со смартфонами и планшетами пользователей, поэтому на различных гаджетах деградация различная", - рассказал Жаров.

По его мнению, требование ФСБ к мессенджеру предоставить ключи шифрования сообщений было обоснованным, так как все последние теракты в России и за рубежом координировались в этом мессенджере.

"Доказательства неопровержимые. Все последние террористические акты, которые произошли и в нашей стране, и за рубежом, координировались через мессенджер Telegram", - подчеркнул он, уточнив, что это подтверждено результатами оперативно-розыскной деятельности ФСБ.

Жаров также заявил, что Роскомнадзор намерен внедрить технические новшества для более эффективной блокировки. "Что будет дальше? Я не склонен говорит о конкретных технических решениях, но они у нас есть, и мы в дальнейшем их будем внедрять", - сказал он.

По словам руководителя Роскомнадзора, блокировка находится в процессе, который еще будет идти достаточное количество времени. Он также отметил отток рекламодателей из мессенджера.

"По нашим данным от, скажем так, дружественных телеграм-каналов, порядка 25% оттока пользователей, приблизительно в таких же цифрах",- уточнил он.

В то же время вице-премьер Максим Акимов считает, необходимо скорректировать методы блокировки мессенджера.

"Идет поиск баланса. Это значит, что корректировка нужна. И речь идет не только о методах, но и о поиске баланса в сложном противоречии, в объективном конфликте между безопасностью и свободами и правами, технологиями", - сказал Акимов в кулуарах ПМЭФ.

Между тем глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев считает, что попытка блокировки мессенджера вызывает лишь улыбку.

"Технологии не имеют границ, в этом и сложность их регулирования. Мы уже попытались отключить Telegram - и что из этого получилось? Кроме смеха и улыбки, (ничего) ни у кого это не вызвало, добавили еще подписчиков Дурову (основатель Telegram - ИФ). Замечательная была идея, но абсолютно бестолковая с точки зрения исполнения", - заявил Жигарев ходе сессии, посвященной блокчейну, в рамках ПМЭФ.

По его словам, все принимаемые в РФ законы, которые призваны регулировать новые технологии, должны быть направлены на привлечение инвесторов.

"Не то чтобы мы зарегулируем и будем давить на это и показывать: здесь направо, а здесь налево. С точки зрения законодательства мы, наоборот, должны привлекать инвесторов", - добавил депутат.

Газета "РБК-Daily" также опубликовала исследование компании Mediascope, согласно которому в апреле рекордное количество пользователей – около 3,7 млн россиян пользуются мессенджером.

"В октябре число пользователей мобильного приложения Telegram не превышало 2,2 млн человек, в марте 2018-го - 2,8 млн. В апреле российская ежедневная аудитория приложения, таким образом, выросла по сравнению с предыдущим месяцем почти на 31%", - говорится в сообщении издания.

Столичная аудитория Telegram также выросла с 492 тыс. в январе до 711 тыс. человек в апреле.

По мнению гендиректора одного из крупнейших российских платежных сервисов Qiwi, главы Ассоциации финансовых технологий Сергея Солонина, власти РФ и руководство Telegram могли бы устранить противоречия и начать сотрудничать.

"У меня такое ощущение, что угроз, которые российские власти видят в Telegram в части возможного пособничества террористам или возможного их финансирования, можно было бы избежать через то, чтобы все эти новые инструменты расчетов, которые планирует сделать Telegram, через появление новой конструкции, шли по идентифицированным кошелькам - и этой идентификацией занималась бы банковская система России. Подобная договоренность могла бы быть, как мне кажется, достаточной для того, чтобы контролировать и выявлять сомнительные финансовые потоки. Я уверен, что Telegram мог бы пойти навстречу взаимодействию со спецслужбами в вопросе потенциальных террористических угроз", - сказал глава Qiwi в интервью агентству "Интерфакс".

Тем не менее, по его словам, Telegram никогда не пойдет на то, чтобы спецслужбы имели доступ ко всем сообщениям пользователей.

"Мне кажется, что сам по себе конфликт положителен для Telegram, он за счет него привлек огромное количество пользователей. России выгодно было бы сотрудничать с Telegram, находиться в контакте с такими компаниями - это крайне важно для государства. Я думаю и верю, что конфликт разрешится", - отметил Солонин.

Обозреватель Ксения Новикова

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