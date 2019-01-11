Проверка на экстремизм

11.01.19 16:45

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

Interfax-Russia.ru – Роскомнадзор выявил у BBC материалы, транслирующие идеологию террористов. В BBC настаивают на соблюдении российского законодательства.

Проверку канала BBC World News, а также ресурсов канала в интернете Роскомнадзор начал в декабре 2018 года. Контрольные мероприятия в отношении канала в ведомстве объяснили "ситуацией, связанной с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания".

Накануне стало известно, что Ofcom может принять ряд мер против Russia Today, в том числе оштрафовать на 250 тыс. фунтов стерлингов или отзывать лицензию. Как сообщало агентство Bloomberg, Ofcom решил, что телеканал RT пренебрегал правилами беспристрастности: по данным медиарегулятора, телеканал нарушал эти правила семь раз за шесть недель весной 2018 года.

В частности, регулятор обнаружил нарушения принципа беспристрастности в передачах, которые телеканал транслировал с 17 марта по 26 апреля. Медиарегулятор отмечает, что передачи транслировались "после событий с отравлением" экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери 4 марта этого года.

В документе британского регулятора уточнялось, что при взимании штрафа "в большинстве случаев максимальные финансовые санкции в отношении коммерческих лицензий на теле- и радиовещание составляют 250 тыс. фунтов стерлингов или 5% от условного дохода вещательной компании, в зависимости от того, какая сумма больше".

Другие меры, которые может применить Ofcom, - сокращение или приостановка действия лицензии, запрет на повтор в эфире какой-либо передачи, требование от вещателя выпустить передачу с исправлением или с соответствующим разъяснением Ofcom тогда, когда медиарегулятор сочтет это нужным.

Со своей стороны телеканал RT заявил, что "крайне разочарован выводами Ofcom по итогам расследований, большая часть которых проводилась по инициативе самого регулятора, а не зрителей".

По мнению телеканала, "регулятор не уделил должного внимания правам как самого телеканала RT, так и его зрителей", а также Ofcom не до конца учел аргументы, приведенные RT в ходе расследований.

"Сейчас мы изучаем выводы, которые представил регулятор, и примем решение о дальнейших шагах в ближайшее время", - говорилось в сообщении RT.

Проверка Роскомнадзором канала ВВС World News - это ответная реакция на действия Лондона в отношении телеканала RT, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У многих на протяжении длительного времени копилось много вопросов к BBC в плане тенденциозного освещения тех или иных событий, освещение не в режиме СМИ, а в запрограммированном и ангажированном режиме", - заметил Песков.

По его словам, у различных российских ведомств возникали вопросы к корпорации ВВС в связи с освещением ею событий, связанных с Российской Федерацией, в частности, операций Вооруженных Сил РФ в Сирии.

Как пояснил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом проверки ВВС, "в материалах ВВС отмечены признаки нарушений общих принципов объективной журналистики".

Он отметил, что речь идет об "однобокой, а возможно, и тенденциозной подаче информации, недостаточном внимании к альтернативной точке зрения, признаках действий, направленных на "подгон" фактов под заготовленные информационные шаблоны".

По словам собеседника агентства, если в работе Британской телерадиовещательной корпорации в России будут выявлены нарушения российского законодательства, в отношении BBC могут быть приняты ограничительные меры.

В свою очередь в BBC заявили о соблюдении российских законов при предоставлении аудитории независимой информации. "В России, как и во всех остальных странах мира, BBC предоставляет аудитории независимую информацию с соблюдением всех правил и норм местного законодательства", - подчеркнул в беседе с "Интерфаксом" представитель корпорации.

Между тем, 10 января Роскомнадзор проинформировал о выявлении на сайте BBC материалов, которые по результатам экспертизы могут быть признаны нарушающими антиэкстремисткое законодательство.

В ведомстве напомнили, что в отношении интернет-ресурсов BBC проводится проверка контента на предмет соблюдения требований российского законодательства. "В настоящий момент выявлены материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций (цитаты террориста Аль-Багдади)", - говорится в сообщении Роскомнадзора. Аль-Багдади является главой запрещенной в России группировки ИГИЛ.

"Проводится экспертиза на предмет соответствия данных материалов нормам российского антиэкстремистского законодательства", - отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Роскомнадзор постоянно мониторит программы телеканала BBC World News, распространяемые в России.

В сообщении также отмечается, что 9 января ООО "Бритиш телевижн" (вещатель телеканала BBC World News в РФ) был направлен запрос о предоставлении документов, подтверждающих соблюдение требований закона о СМИ об ограничении прямого или косвенного контроля российских СМИ со стороны иностранных организаций. Срок предоставления сведений - 16 января, уточнили в Роскомнадзоре.

Как пояснил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, Роскомнадзор просит у вещателя BBC World News в России представить документы о том, что она не принадлежит иностранной компании более чем на 20%.

Собеседник агентства напомнил, что согласно статье 19.1 закона "О средствах массовой информации" прямой или косвенный контроль иностранных организаций не может превышать 20% в учредителе российского вещателя.

Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "Бритиш телевижн" на 99% принадлежит ООО "Универсал Коммуникатионс", бенефициаром которой является медиаменеджер Леонид Лазовский, а еще 1% вещателя BBC World News в РФ принадлежит тому же Лазовскому.

Согласно информации на сайте группы компаний Universal Communications, кроме прочего, она занимается предложением телевизионного контента кабельным операторам. Отдел телепрограмм является официальным представителем таких каналов как France 24, Deutsche Welle TV, BBC World News, Bollywood HD, Fashion One, Mezzo, AMC, MGM HD, "Телеканал Деда Мороза" и других.

К вещателю BBC World News в России могут возникнуть претензии, аналогичные тем, что были предъявлены в прошлом году к российскому вещателю France 24. Тогда замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил "Интерфаксу", что ретранслируемый вещателем контент полностью принадлежит французскому телеканалу, что также противоречит статье 19.1 закона "О СМИ". Согласно этой статье, иностранное юридическое лицо не вправе являться редакцией средства массовой информации, организацией, осуществляющей вещание.

Вместе с тем, в Британской телерадиовещательной корпорации настаивают, что соблюдают российское законодательство и готовы дать пояснения в связи с заявлением Роскомнадзора об обнаружении на сайте цитат одного из главарей террористов.

"Как международный вещатель, BBC работает в соответствии с законодательством каждой страны вещания, в том числе России", - сказал представитель корпорации на просьбу "Интерфакса" прокомментировать заявление Роскомнадзора.

Он отметил, что BBC всегда готов "предоставить дополнительную информацию о том, как мы освещаем те или иные события, в случае обращения к нам представителей соответствующих надзорных органов".

Обозреватель Анастасия Николаева

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