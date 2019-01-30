"Зеленый пояс" площадью 17 тыс. га появится на юго-западе Ростовской области

30.01.19 10:48

© РИА Новости. Алексей Даничев

30 января. Interfax-Russia.ru - Лесопарковый зеленый пояс может появиться на территории юго-запада Ростовской области для формирования эколого-рекреационного каркаса, сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

"По данным Регионального научно-исследовательского и проектного института градостроительства, "зеленый пояс" может расположиться на территории около 17 тыс. га в Азовском, Родионово-Несветайском, Аксайском и Мясниковском районах, а также в Новочеркасске, Батайске и Ростове-на-Дону", - говорится в сообщении.

Высадка деревьев, в первую очередь, будет в пойменных и овражно-балочных местах естественного ландшафта.

"То, что "зеленый пояс" нужен, в том числе и вокруг Ростова-на-Дону, ни у кого не вызывает сомнений. К сожалению, не смотря на то, что мы проводим дни древонасаждения и занимаемся озеленением, лесные насаждения стареют и присутствуют пока в меньшем количестве, чем хотелось бы", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя Заксобрания Ростовской области Вячеслава Василенко.

Вопрос озеленения области депутаты обсуждали на "Открытой трибуне". Они заслушали итоги научно-исследовательской работы "Территориально-пространственные аспекты формирования эколого-рекреационного каркаса юго-западного района Ростовской области" и обоснование создания лесопаркового зеленого пояса на этой территории.