Стоп машина: в Москве ограничат проезд неэкологичным автомобилям
  
Наращивая объемы: в 2019 году с "Восточного" запустят 5 ракет
   
Похищение Куинджи: картина пропала на глазах у многочисленных посетителей музея
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
30.01.19 10:48

"Зеленый пояс" площадью 17 тыс. га появится на юго-западе Ростовской области

© РИА Новости. Алексей Даничев
30 января. Interfax-Russia.ru - Лесопарковый зеленый пояс может появиться на территории юго-запада Ростовской области для формирования эколого-рекреационного каркаса, сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

"По данным Регионального научно-исследовательского и проектного института градостроительства, "зеленый пояс" может расположиться на территории около 17 тыс. га в Азовском, Родионово-Несветайском, Аксайском и Мясниковском районах, а также в Новочеркасске, Батайске и Ростове-на-Дону", - говорится в сообщении.

Высадка деревьев, в первую очередь, будет в пойменных и овражно-балочных местах естественного ландшафта.

"То, что "зеленый пояс" нужен, в том числе и вокруг Ростова-на-Дону, ни у кого не вызывает сомнений. К сожалению, не смотря на то, что мы проводим дни древонасаждения и занимаемся озеленением, лесные насаждения стареют и присутствуют пока в меньшем количестве, чем хотелось бы", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя Заксобрания Ростовской области Вячеслава Василенко.

Вопрос озеленения области депутаты обсуждали на "Открытой трибуне". Они заслушали итоги научно-исследовательской работы "Территориально-пространственные аспекты формирования эколого-рекреационного каркаса юго-западного района Ростовской области" и обоснование создания лесопаркового зеленого пояса на этой территории.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  30.01.19 14:36
Картину Куинджи передали директорам Русского музея и Третьяковки
.
  30.01.19 11:33
Около 53 млрд рублей будет вложено в строительство новых ТПУ в Москве - Хуснуллин
.
  30.01.19 10:42
Мэрия Москвы пока не приняла решения по запрету передвижения неэкологичного транспорта
.
  30.01.19 08:06
Мокрый снег, ветер и гололёд ждут москвичей в среду
.
  29.01.19 17:21
Похититель картины Куинджи арестован до 27 марта
.
  29.01.19 13:24
Подозреваемому в хищении картины Куинджи предъявили обвинение
.
  29.01.19 13:18
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве с 30 января из-за гололеда
.
  29.01.19 12:18
Вопрос о мере пресечения для похитителя картины Куинджи рассмотрят в ближайшее время
.
  29.01.19 11:11
Задержаны мошенники, лишившие квартир более 100 москвичей
.
  29.01.19 10:04
Украденную картину Куинджи вернут музеям в среду
.
  28.01.19 14:49
Картину Куинджи не вернут на выставку


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket