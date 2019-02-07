Школы Астрахани закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ

07.02.19 11:57

© РИА Новости. Александр Кондратюк

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Школы Астрахани с четверга закрыты из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе, сообщает Минздрав Астраханской области.

"В ходе заседания санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Астраханской области принято решение приостановить образовательный процесс в школах города Астрахани с 7 февраля. Пока на 7-10 дней", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава региона, Астраханская область пока не входит в число территорий, где эпидпорог по гриппу существенно превышен. Тем не менее, специалисты отмечают нарастание циркуляции вируса гриппа H1N1 и рост числа заболевших, особенно среди взрослого населения.

В сообщении отмечается, что "медики готовы встретить приближающуюся эпидемию гриппа и ОРВИ во всеоружии".

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, сейчас лабораторно подтверждено 150 случаев заболевания гриппом.