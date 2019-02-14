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14.02.19 12:07
Две пострадавшие девочки из Керчи продолжают лечение в Москве
"Двое ещё продолжают лечение, это наиболее тяжелые девочки, их повреждения требуют длительного лечения", - сказал В.Митиш журналистам в четверг.
Он отметил, что им ещё предстоит "этапная хирургия".
По версии следствия, студент четвертого курса политеха Владислав Росляков 17 октября 2018 года устроил в учебном заведении стрельбу из помпового ружья и подорвал самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями и болтами. После атаки 18-летний юноша покончил с собой.
Жертвами нападения на колледж стали 20 человек: 15 учащихся и 5 сотрудников. Полсотни человек получили ранения.
Первоначально следователи возбудили уголовное дело по статье "теракт", но позже переквалифицировали его на статью "убийство двух и более лиц общеопасным способом".
После ЧП в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве привезли 11 подростков.
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