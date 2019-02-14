Две пострадавшие девочки из Керчи продолжают лечение в Москве

14.02.19 12:07

© РИА Новости. Алексей Куденко

14 февраля. ИНТЕРФАКС - Прогнозировать выписку двух пострадавших в результате стрельбы в колледже Керчи пока сложно, им требуется длительное лечение, заявил директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерий Митиш.

"Двое ещё продолжают лечение, это наиболее тяжелые девочки, их повреждения требуют длительного лечения", - сказал В.Митиш журналистам в четверг.

Он отметил, что им ещё предстоит "этапная хирургия".

По версии следствия, студент четвертого курса политеха Владислав Росляков 17 октября 2018 года устроил в учебном заведении стрельбу из помпового ружья и подорвал самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями и болтами. После атаки 18-летний юноша покончил с собой.

Жертвами нападения на колледж стали 20 человек: 15 учащихся и 5 сотрудников. Полсотни человек получили ранения.

Первоначально следователи возбудили уголовное дело по статье "теракт", но позже переквалифицировали его на статью "убийство двух и более лиц общеопасным способом".

После ЧП в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве привезли 11 подростков.