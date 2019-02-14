Севастополь будет поставлять вино в торговые сети Ярославской области

14.02.19 12:54

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Ярославская область и Севастополь подписали план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве между регионами в рамках XVIII Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Соглашение предусматривает более тесное взаимодействие с Ярославской областью, в частности, в сфере поставки продукции виноградарства и виноделия. Речь идет о поставке вин в торговые сети Ярославской области. Что касается поставки промышленных товаров, то речь идет о поставке продукции приборостроения, машиностроения, техники. Это необходимо для развития предприятий - СевАвтоДора, общественного транспорта - в этих направлениях мы взаимодействуем с Ярославской областью", - сказал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников журналистам после подписания документа.

По словам главы Ярославской области Дмитрия Миронова, продукция предприятий этого региона "уже известна в Севастополе".

"Сегодняшний подписанный план мероприятий по взаимодействию - это подтверждение тех дел, которые мы начали проводить. Есть уже положительные результаты. В течение прошлого года мы представили широкую линейку продукции промышленного сектора, АПК и фармации. Взаимодействие между регионами носит серьезный характер", - отметил Д.Миронов.

По его словам, планируется развивать и взаимодействие в сфере культуры, туризма и образования.

Ранее стороны уже заключили соглашения о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства и о поставке промышленного оборудования в Севастополь.