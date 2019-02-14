"Золотое кольцо Боспорского царства" пройдет через Ростовскую область

14.02.19 15:19

© РИА Новости. Александр Поготов

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Ростовская область, Краснодарский край, Крым и Севастополь в рамках межрегионального проекта создадут единый туристический маршрут по местам, где в античное время располагались города древнего государства, сообщила пресс-служба губернатора Ростовской области.

Соглашение об этом на Российском инвестиционном форуме в Сочи в четверг подписали губернаторы Ростовской области, Краснодарского края, Крыма и Севастополя, руководитель Ростуризма Зарина Догузова и первый вице-президент Русского географического общества Артур Чилингаров.

Предполагается, что туроператоры регионов сформируют продукты, включающие маршруты по местам, где в античное время располагались города древнего государства.

В Ростовской области маршрут пройдет по местам, где представлены артефакты древнейших времен античности. Это Ростовский областной музей краеведения, Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник, этнографический музей Мясниковского района и музей-заповедник "Танаис". Есть планы включить в маршрут и Таганрог, где в историко-краеведческом музее также представлены материалы археологических раскопок Нижне-Гниловского городища и Танаиса.

Маршрут будет доступен не только для автотуристов, но и тех, кто путешествует по железной дороге и прибывает в Ростовскую область на самолете.

Проект уже сейчас вызывает большой интерес и потому включен Ростуризмом в перечень десяти приоритетных турмаршрутов, ориентированных на въездной туризм.

Проект "Золотое кольцо Боспорского царства" - это туристический маршрут по местам, где в античное время располагались города древнего государства. Маршрут включает 10 городов, расположенных на территории Краснодарского края, Республики Крым, Ростовской области, города Севастополь.