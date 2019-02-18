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18.02.19 15:39

Церемонию открытия нового терминала аэропорта в Крыму отметили на фестивале маркетинга

Фото пресс-службы аэропорта
Симферополь. 18 февраля. ИНТЕРФАКС - Церемония открытия нового терминала аэропорта "Симферополь", которая происходила 16 апреля 2018 года, получила в середине февраля текущего года премию международного фестиваля событийного маркетинга и коммуникаций bema (Best Experience Marketing Awards), сообщила пресс-служба авиаузла в понедельник.

"Премия является самой престижной на территории СНГ в области маркетинговых коммуникаций. На ее соискание в этом году было подано 343 проекта в 26 номинациях, из которых на защиты жюри отобрали только 150", - говорится в пресс-релизе.

Открытие нового аэровокзального комплекса в Симферополе заняло второе место в номинации "Лучшее открытие" в категории B2C (Business-to-consumer, бизнес для потребителя).

Первое место в данном сегменте получил проект от IKEA в Екатеринбурге. Третье - досталось церемонии открытия матчей недели звезд хоккея КХЛ в Астане.

Концепция открытия нового терминала аэропорта Симферополь носила название "Шаг в будущее". В зоне встречи гостей, у входа в терминал приземлился "истребитель имперского флота", из которого звучала космическая музыка, а рядом выполняли пируэты джамперы и танцоры на гироскутерах. Внутри здания пассажиров ждал виртуальный промоутер и робот. В аэропорту гуляли гости из соседней галактики, можно было понаблюдать за их "обыденной" жизнью, пообщаться, сделать памятное фото, вместе постоять в очереди на регистрацию на рейсы, стать свидетелем задержания межгалактического контрабандиста или романтического признания Хищника. Одной из "изюминок" проекта стало открытие "рейсов" на Марс, Венеру и Корусант, которые появились на онлайн-табло аэропорта. Также для этих рейсов были открыты стойки регистрации.

Симферопольский аэропорт основан в 1936 году, сейчас обслуживает рейсы только внутри России. Официальные международные рейсы не осуществляются с 2014 года, это связано с санкциями, введенными после вхождения Крыма в состав РФ.

Вылет и прилет всех рейсов с середины апреля 2018 года перенесен в новый терминал площадью более 78 тыс. кв. м (втрое больше существовавшего до этого). Он построен за 22 месяца. Объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей.

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