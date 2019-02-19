Россельхознадзор запретил ввоз в РФ 89 т зараженного трипсом израильского перца

19.02.19 14:24

© РИА Новости. Николай Хижняк

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Инспекторы Россельхознадзора предотвратили ввоз в Россию из Израиля 89 тонн перца, зараженного опасным карантинным вредителем, говорится в сообщении управления ведомства по Краснодарскому краю и республике Адыгея.

Семь партий груза были задержаны в порту Новороссийска. При их досмотре был выявлен карантинный для РФ объект - живые имаго западного (калифорнийского) цветочного трипса. Наличие вредителя в перце подтверждено заключением Новороссийского филиала ФГБУ "Всероссийский центр карантина растений".

В соответствии с действующим законодательством в области карантина растений, ввоз зараженной продукции на территорию России запрещен.

В январе текущего года инспекторы Россельхознадзора запретили ввоз в Россию более 38 тонн израильского перца, прибывшего в порт Новороссйска. В партиях перца также был обнаружен цветочный трипс. Ввоз грузов в РФ был запрещен.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс повреждает 244 вида растений, является одним из наиболее опасных вредителей декоративных цветочных культур, но может поражать и овощные культуры, выращиваемые в тепличных условиях.