Адыгея планирует сотрудничать с Турцией в областях образования и экономики

19.02.19 15:57

© РИА Новости. Виталий Белоусов

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Власти Адыгеи намерены развивать сотрудничество с адыгской диаспорой Турции через вузы для сохранения адыгского языка и культуры, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Председатели Федерации кавказских ассоциаций Турции (КАФФЕД) и Бизнес-ассоциации Турции (КАФИАД) на встрече в Майкопе наметили сферы, сотрудничество в которых будет детально обсуждено во время официального визита делегации Адыгеи в Турцию. В частности, рассматривается взаимодействие вузов республики с вузами Турции", - говорится в сообщении.

По словам главы Адыгеи Мурата Кумпилова, на уровне руководства двух стран найдено взаимопонимание по многим вопросам стратегического партнерства.

"Мы открыты к диалогу по всем вопросам, которые касаются экономики, совместных бизнес-проектов, образовательных и медицинских программам, а также, что особенно важно, - сохранения и изучения адыгского языка и культуры", - приводит пресс-служба слова М.Кумпилова.

По мнению обеих сторон, выстраиванию отношений будет способствовать комфортный инвестиционный климат Адыгеи, благодаря которому многие зарубежные инвесторы успешно реализуют свои бизнес проекты в республике.

Адыгская диаспора в Турции насчитывает от 3 до 5 млн человек.