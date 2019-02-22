Центр гребных и водных видов спорта введут в эксплуатацию в Астрахани

22.02.19 14:14

© РИА Новости. Виталий Аньков

22 февраля. Interfax-Russia.ru - Астраханская область получила из федерального бюджета 300 млн руб. на достройку Центра гребных и водных видов спорта, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе главы региона в пятницу.

"Благодаря активным действиям врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова в регионе возобновилось строительство Центра водных и гребных видов спорта в селе Яксатово Приволжского района", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что переговоры С.Морозова с руководством министерства спорта РФ дали положительные результаты: области выделили средства на завершение долгостроя в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы".

"Для нас это эпохальное событие, так как строительство тянется с 2010 года. Исторически сложилось, что в Астрахани развиты водные виды спорта: академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ. Поэтому для нас это знаковое событие, которое позволит увеличить и нарастить результаты по гребному спорту", - привел сотрудник пресс-службы слова и.о. министра физической культуры и спорта Астраханской области Максима Фидурова.

По данным пресс-службы, сдача объекта в эксплуатацию планируется на четвертый квартал 2019 года. Ввод Центра в эксплуатацию позволит размещать на его территории спортсменов и проводить соревнования и сборы на международном уровне, подчеркнул собеседник агентства.