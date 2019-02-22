Полковник полиции задержан в Северной Осетии при получении взятки в 6,7 млн рублей

22.02.19 14:36

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

22 февраля. Interfax-Russia.ru - Замначальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Северной Осетии Альберт Козонов задержан при получении взятки в 6,7 млн рублей, сообщает пресс-служба СК РФ в пятницу.

"Высокопоставленный полицейский требовал от главы сельского поселения 100 тыс. долларов США, чтобы не привлекать его к уголовной ответственности по результатам проверки. Задержали полковника полиции при получении требуемой суммы в рублевом эквиваленте", - говорится в сообщении.

Ранее о задержании А.Козонова сообщалось со ссылкой на информированный источник.