Уголовное дело завели на водителя, специально сбившего собак в Чувашии

25.02.19 13:02

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Цивильска (Чувашия), который снял на видео, как сбивает на своем автомобиле стаю бездомных животных, а затем выложил ролик в социальные сети, сообщается на сайте МВД по республике.

Дело расследуется по ч.2 ст.245 УК РФ (Жестокое обращение с животными).

При допросе водитель пояснил, что таким образом борется с распространением бездомных животных. В пресс-службе республиканского МВД агентству "Интерфакс-Поволжье" уточнили, что мужчина не отрицал причастность к ролику.

"С него взято обязательство о явке", - сказал собеседник агентства.

На видеозаписи, широко распространившейся в местных СМИ на минувшей неделе, видно, как автомобилист сбивает нескольких собак из стаи, под колеса попали не менее трех животных.

Ранее сообщалось, что в Цивильском районе овчарки напали на трех человек, в результате пенсионерка погибла, еще двое пострадали. Информированный источник уточнял агентству "Интерфакс-Поволжье", что собаки принадлежали местному жителю и обычно сидели на цепи, однако по какой-то причине они оказались на свободе, выбежали на улицу и напали на людей.