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14.03.19 10:56

Школу на 220 мест построят в астраханском селе Каралат вместо аварийной

© РИА Новости. Владимир Песня
14 марта. Interfax-Russia.ru - В четверг школа отдалённого села Каралат Камызякского района Астраханской области временно закрыта - заниматься в аварийном здании опасно, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе главы региона.

"В большинстве блоков аварийного здания каралатской школы находиться опасно, занятия прекращены. В непростой ситуации во время рабочей поездки разбирался глава региона Сергей Морозов. Глава региона принял решение включить в национальный проект "Современная школа" строительство в селе новой школы на 220 мест", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что закрытая в четверг школа была построена почти полвека назад. Стены в трещинах, осыпается штукатурка. Некоторые учебные блоки из-за аварийности были закрыты два года назад. Школа перешла на двусменный режим работы.

"В январе этого года мы настояли на проведении обследования здания. Эксперты пришли к выводу: из-за аварийного технического состояния строительных конструкций эксплуатация основных блоков здания невозможна, существует угроза для жизни находящихся в них людей", - процитировал сотрудник пресс-службы директора сельской школы Дмитрия Фидурова.

Специалисты заключили, что вкладывать средства в капитальный ремонт школы нерационально - здание сильно обветшало и восстановлению не подлежит.

"С. Морозов уточнил, что строители придут на объект уже в этом году. Ввод в эксплуатацию нового здания запланирован на 2020 год", - добавил собеседник агентства.

Под новую школу выделен земельный участок, получены технические условия на присоединение к инженерным сетям и коммуникациям, заключены договоры на выполнение комплекса инженерных изысканий.

Пока строится новая школа, ученики младших классов будут заниматься в начальных школах соседних сёл - Чапаево и Парыгино. Глава региона посетил одну из них и убедился, что там созданы все условия для учебы.

Учащиеся 5-11 классов с 1 апреля будут продолжать обучение в той части каралатской школы, состояние которой оценивается как ограниченно-работоспособное. За время весенних каникул строители выполнят во временных классах косметический ремонт. А к новому учебному году власти района и села найдут варианты временного размещения старшеклассников в подходящих помещениях в Каралате.

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