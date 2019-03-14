Корабли и военную технику ЧФ покажут в Севастополе 18 марта

14.03.19 11:55

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

14 марта. Interfax-Russia.ru -

Акция "Военная служба по контракту в Вооруженных силах - твой выбор!" пройдет в Севастополе 18 марта, в день празднования пятой годовщины вхождения Крыма в состав Российской Федерации, планируется показ кораблей и военной техники, сообщила пресс-служба Черноморского флота РФ в четверг.

"Для жителей и гостей Севастополя на причале Морского вокзала будет организовано посещение кораблей Черноморского флота", - говорится в пресс-релизе.

Так, можно побывать на борту фрегата "Адмирал Макаров", малого ракетного корабля "Вышний Волочек", ракетного корабля на воздушной подушке "Самум", больших десантных кораблей "Цезарь Куников" и "Азов".

Выставка вооружения и военной техники пройдет на площади Нахимова. Там покажут элементы экипировки спецподразделений, выступят военнослужащие флота, появится мобильный комплекс отбора россиян на военную службу по контракту, любой желающий сможет получить информацию о службе на Черноморском флоте.

В рамках акции будет работать полевая кухня.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года вошел в состав России после регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.