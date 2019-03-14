Проезд в маршрутках в Крыму подорожает с апреля

14.03.19 16:39

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

14 марта. Interfax-Russia.ru - Стоимость проезда в крымских городских и пригородных автобусах увеличится с 1 апреля, сообщила пресс-служба государственного комитета по ценам и тарифам республики Крым в четверг.

Так, стоимость проезда в городских автобусах в Алуште, Симферополе, Джанкое, Феодосии, Керчи (кроме автобусов "Керчьгортранса", осуществляющих перевозки по индивидуальному тарифу в размере 15 рублей), Ялте и Евпатории составит 17 рублей, в Саках, Судаке и Бахчисарае - 15 рублей.

Сейчас проезд в маршрутках в крымской столице и Евпатории, например, обходится в 13 рублей. Такие тарифы установлены приказом Госкомцен в 2016 году.

"Предельный максимальный тариф на проезд в автобусах пригородного сообщения составит 1,75 руб. на 1 пассажиро-километр. Перевозчики вправе применять тарифы ниже установленного предельного максимального уровня", - отмечается в сообщении.

Основными затратами, вошедшими в утвержденные тарифы, стали зарплата водителей, стоимость топлива, запчастей и горюче-смазочных материалов, требования по обновлению подвижного состава и установке тахографов