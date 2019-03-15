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В ГД назвали "пустыми" санкции ЕС, введенные из-за инцидента в Керченском проливе

© РИА Новости. Владимир Сергеев
15 марта. Interfax-Russia.ru - Санкции Евросоюза в отношении восьми российских военных и пограничников в связи с Керченским инцидентом не будут иметь практических последствий, заявил "Интерфаксу" в пятницу первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

"Эти санкции - пустые", - сказал он.

По словам А.Красова, у российских офицеров, в отношении которых ввели санкции, имущества и счетов в ЕС нет.

"Сами эти санкции непонятные и безосновательные. Украина нарушила нормы международного права и устроила провокацию в Керченском проливе. А санкции введены в отношении граждан России. Такими санкциями Евросоюз поощряет Украину и подталкивает её на новые провокационные действия", - сказал А.Красов.

Что касается попадания в санкционные списки российских военных предприятий, то на это уже давно не обращают внимания, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Ну и что? Напугали нас этим? Уж пускай они всех включат и успокоятся. Я думаю, те люди и предприятия, которых включают в эти списки, давно с этим свыклись, и не обращают на это внимания", - сказал Ю.Борисов в пятницу журналистам в Сочи, комментируя включение в "черный" список ЕС восьмерых российских военных в связи с керченским инцидентом.

"Пусть они радуются, включили и включили. Собака лает, караван идёт", - добавил он.

Источник в силовых структурах РФ ранее заявлял "Интерфаксу", что санкции Евросоюза в отношении сотрудников пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя никак не скажутся на работе подразделения.

"Сотрудники погрануправления не имеют активов и собственности за рубежом и по роду службы не выезжают заграницу", - напомнил собеседник агентства.

"Таким образом, санкции ЕС никак не отразятся на работе подразделения", - сказал источник.

ЕС объявил о добавлении в санкционные списки, связанные с ситуацией вокруг Украины, восьми россиян в связи с инцидентом в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

В списки, в частности, включен командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников и начальник Пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя Сергей Станкевич.

Также под санкции подпали командир малого противолодочного корабля ВМС России "Суздалец" Сергей Щербаков, начальник службы пункта управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю Сергей Ромашкин, начальник службы в городе Керчи пункта управления ФСБ по Республике Крым Алексей Шатохин, заместитель начальника управления - начальник отдела береговой охраны пограничного управления ФСБ РФ по Крыму Андрей Шеин, командир корабля "Дон" погранслужбы ФСБ РФ Алексей Саляев и командир корабля "Изумруд" Андрей Шипицын.

Как сообщалось, российские пограничники и военные 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Судна отконвоировали в Керчь.

В ФСБ РФ заявляли, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и характеризовали инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

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