Росгвардия задействует противодиверсионные катера для охраны Крымского моста

15.03.19 12:40

© РИА Новости. Виталий Аньков

15 марта. Interfax-Russia.ru - Противодиверсионные катера поступают на вооружение Росгвардии в связи с охраной Крымского моста, сообщил журналистам директор ведомства Виктор Золотов.

"В связи с охраной Крымского моста в этом году в войска поступают на вооружение транспортно-десантные катера БК-16, высокоскоростные противодиверсионные катера "Грачонок"",- сказал В. Золотов.

"Во взаимодействии с отечественными производителями вооружения решаются вопросы обновления модельного ряда огнестрельного оружия",- добавил В. Золотов.

По его словам, в войска поставляются пистолеты Ярыгина; автоматы АК-200 и АК-205, снайперские винтовки СВ-98, а также автоматы для подводной стрельбы и двухсредные автоматы.

"Наши главные требования к технике - это надёжность в эксплуатации, удобство для личного состава и способность решать те задачи, которые возложены на войска национальной гвардии РФ",- отметил директор Росгвардии.

Он сообщил также, что в минувшем году в войска Росгвардии поступили высокотехнологичные образцы вооружения и техники, "которые не только не уступают мировым аналогам, но и по многим показателям превосходят их".

В.Золотов рассказал, что, в частности, в Росгвардии появились бронированные автомобили "Патруль", специальные бронированные машины ВПК, многоцелевые вездеходы "Чаборз" М-3 высокой проходимости, также была начата поставка в войска модернизированной командно-штабной машины.

"Всего же в прошлом году на вооружение и снабжение войск поставлено 104 новых образца",- отметил директор Росгвардии.

"В рамках централизованных закупок заключено свыше 800 государственных контрактов",- сказал В. Золотов.