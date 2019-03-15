Володин предложил Украине возместить потери Крыма за 25 своей политики

15.03.19 13:01

© РИА Новости. Владимир Федоренко

15 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Украины в течение 25 лет проводили в отношении Крыма разрушительную политику и должны возместить полуострову потери, заявил в пятницу председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Украина обошлась с Крымом очень и очень непорядочно: нарушены основополагающие права граждан, право на язык, право на образование на своем родном языке, разрушила экономику Крыма и Севастополя; фактически аннексия", - сказал В.Володин на совместном заседании Совета Госдумы и Госсовета Республики Крым, которое проходит в Симферополе в пятницу в рамках торжественных мероприятий, посвященных пятилетию воссоединения полуострова с РФ.

Он предложил поручить профильным комитетам Госдумы совместно с профильными комитетами Госсовета Крыма изучить этот вопрос.

"Проанализировать, посчитать, сколько потеряла экономика Крыма за счет вот той разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась, сколько потерял народ, какие права были нарушены и через наши парламентские структуры, европейские структуры мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет", - сказал В.Володин.

Спикер Госдумы сказал, что этим вопросом надо заняться безотлагательно, отметив, что в данном случае речь идет не только о "материальных средствах".