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15.03.19 13:01
Володин предложил Украине возместить потери Крыма за 25 своей политики
"Украина обошлась с Крымом очень и очень непорядочно: нарушены основополагающие права граждан, право на язык, право на образование на своем родном языке, разрушила экономику Крыма и Севастополя; фактически аннексия", - сказал В.Володин на совместном заседании Совета Госдумы и Госсовета Республики Крым, которое проходит в Симферополе в пятницу в рамках торжественных мероприятий, посвященных пятилетию воссоединения полуострова с РФ.
Он предложил поручить профильным комитетам Госдумы совместно с профильными комитетами Госсовета Крыма изучить этот вопрос.
"Проанализировать, посчитать, сколько потеряла экономика Крыма за счет вот той разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась, сколько потерял народ, какие права были нарушены и через наши парламентские структуры, европейские структуры мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет", - сказал В.Володин.
Спикер Госдумы сказал, что этим вопросом надо заняться безотлагательно, отметив, что в данном случае речь идет не только о "материальных средствах".
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