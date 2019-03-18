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РЖД отправили первый "обновленный плацкарт" из Ростова-на-Дону в Москву

© РИА Новости. Владимир Астапкович
18 марта. Interfax-Russia.ru - ОАО "РЖД" отправило первый "обновленный плацкарт" в составе фирменного поезда N19/20 Ростов-на-Дону - Москва в понедельник, сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на церемонии.

С 19 марта плацкартный вагон с модернизированным интерьером начнет курсировать в составе поезда N11/12 Москва-Анапа.

"РЖД и "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) сегодня представляют новый модернизированный плацкартный вагон, он впервые отправится в рейс. В прошлом году ФПК была проделана большая работа по созданию дизайн-проекта нового плацкартного вагона в рамках модернизации вагонов на заводах. Эта работа запущена, поэтому мы сегодня этот плацкартный вагон представляем", - сообщил директор по пассажирским перевозкам ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов на церемонии отправки.

По его словам, макет нового вагона был выставлен на Казанском вокзале в Москве.

"Вагон сделан на Тамбовском заводе. Обновлен интерьер, обновлены туалетные комнаты, механическое оборудование - все те услуги, которые в плацкартных вагонах предоставляются. Поэтому я думаю, этот вагон понравится нашим пассажирам. В планах ФПК в этом году 50 таких вагонов, которые будут эксплуатироваться в основном на южном направлении. Это прежде все всего Ростов и черноморское побережье", - отметил Д.Пегов.

Как сообщалось, первый вагон обновленного после ремонта плацкарта ФПК получила на Тамбовском вагоноремонтном заводе (входит в АО "Вагонреммаш") в декабре прошлого года. Ранее на Казанском вокзале в Москве монополия представила полномасштабный макет отремонтированного плацкартного вагона с новым интерьером. Новую концепцию и дизайн этих вагонов РЖД впервые показали на выставке "Транспорт России" в ноябре.

Вагоны будут выпускаться Тамбовским ВРЗ на базе ныне эксплуатируемых вагонов 826-й модели. Главное отличие обновленного интерьера плацкартного вагона - возможность организации личного пространства для каждого пассажира за счет перегородок со встроенными лестницами и индивидуальных шторок. В обновленном вагоне предусмотрены диваны с подголовниками, индивидуальное освещение, электрические розетки и USB-порты. Обивочные ткани изготовлены из износостойких пожаробезопасных материалов.

В коридоре установлен фильтр для очистки воды с возможностью ее подогрева и охлаждения, а также сенсорная панель. Туалетная комната оборудована гигиеническим душем, пеленальным столиком, дозатором для мыла и бумажных полотенец, встроенным феном для рук.

ФПК также разрабатывает несколько дизайн-концепций новых плацкартных вагонов, в том числе с увеличенной длиной полки. Согласно нормативным документам, средняя длина полки в плацкарте составляет 166,5 см. Как сообщалось, окончательное решение по проекту нового плацкартного вагона РЖД примут в течение следующего года - после проверки в эксплуатации обновленного после ремонта плацкарта.

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