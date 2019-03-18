Путин пообещал помочь с восстановлением мемориала "Сапун-гора"

18.03.19 16:10

© РИА Новости. Валерий Мельников

18 марта. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин пообещал жителям Севастополя, что федеральные власти помогут восстановить мемориальный комплекс "Сапун-гора", посвященный подвигу советских воинов в годы Второй мировой войны.

"Обязательно дам поручение, обязательно, даже не сомневайтесь", - сказал В.Путин в понедельник в ходе посещения мемориального комплекса "Малахов курган".

Там он осмотрел музейную экспозицию, посвященную подвигу российских солдат в Крымской войне, а также возложил цветы к памятнику вице-адмиралу Владимиру Корнилову.

В ходе посещения "Малахова кургана" президент встретился с группой жителей Севастополя. Он поддержал предложение, чтобы федеральные власти вслед за завершением реконструкции мемориального комплекса "Малахов курган" также помогли властям Севастополя с реконструкцией мемориала "Сапун-гора".

Председатель Севастопольского Морского Собрания Виктор Кот обратился с просьбой к В.Путину принять решение о воссоздании брига "Меркурий", который 190 лет назад принял бой с двумя турецкими военными кораблями и выиграл его.

По словам президента, имя "Меркурий" будет присвоено одному из новых кораблей российского военно-морского флота.

При этом В.Путин также поддержал предложение Севастопольского Морского Собрания восстановить и бриг "Меркурий". "Мы восстановим его в первозданном виде", - пообещал глава государства.