Жители перми пожаловались в Роспотребнадзор на запах хлора

19.03.19 12:25

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

19 марта. Interfax-Russia.ru - Сообщения о запахе хлора в воздухе поступили от жителей пермского микрорайона Крым в экстренные службы утром во вторник, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

"19 марта в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю из Единой диспетчерской службы поступила информация о запахе хлора", - сказал собеседник агентства.

Специалисты регионального Центра гигиены и эпидемиологии выехали для отбора проб атмосферного воздуха по адресам Панфилова, 2, Воронежская,44, Воронежская,56. По результатам исследования превышения гигиенических нормативов по содержанию хлора в атмосферном воздухе не установлено.

В пресс-службе мэрии Перми агентству уточнили, что сообщения также поступали от жителей соседнего поселка Оверята и города Краснокамска.

Согласно данным справочника 2ГИС, на территории, откуда поступают жалобы, расположен ряд химических компаний.

Комментариями этих предприятий агентство пока не располагает.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что неприятный запах сопровождается облаком, похожим на густой туман.