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19.03.19 12:29

Соборную мечеть Крыма достроят осенью

© РИА Новости. Александр Полегенько
19 марта. Interfax-Russia.ru - Соборная мечеть Крыма, на открытие которой президент России Владимир Путин пригласил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана, предположительно будет достроена осенью 2019 года, сообщил "Интерфаксу" во вторник ответственный секретарь муфтия Крыма Айдер Аджимандетов.

"Монолитные работы уже завершены, сейчас идет наладка коммуникаций, электросети. Вот-вот начнут устанавливать окна, затем на очереди - отделочные работы, благоустройство территории", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мечеть возведена в османском стиле - с большим куполом, четырьмя минаретами и двориком с малыми куполами, но орнаменты и росписи будут выполнены в уникальной стилистике, которая характерна для крымских татар. При строительстве были использованы как отечественные, так и зарубежные материалы - например, фасадная часть выполнена из известняковой породы "аэро крем", привезенной из Турции.

Соборная мечеть Крыма станет одной из самых больших в Восточной Европе: ее высота составит 35 метров, высота минаретов - 51 метр, вместимость - более 5 тыс. человек.

Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма в Симферополе сообщил, что пригласил Р.Т.Эрдогана на открытие Соборной мечети в Крыму, и президент Турции положительно на это отреагировал.

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