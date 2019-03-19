Субмарина "Старый Оскол" с "Калибрами" на борту вышла в море - штаб ЧФ

19.03.19 15:47

© РИА Новости. Василий Батанов

19 марта. Interfax-Russia.ru - Оснащённая крылатыми ракетами "Калибр" подводная лодка "Старый Оскол" Черноморского флота (ЧФ) вышла в море для выполнения задач боевой подготовки, сообщает во вторник штаб ЧФ.

"В рамках выхода в море экипаж подлодки отработает различные учения с Морской авиацией и противолодочными кораблями ЧФ, а также проведёт тренировку по покладке лодки на грунт", - говорится в сообщении.

Ранее личный состав провёл учения по управлению субмариной и отработал алгоритм действий по погружению на различные глубины от перископной до рабочей различными способами - как в дрейфе, так и на ходу, информирует штаб ЧФ.

Дизель-электрическая подводная лодка "Старый Оскол" - третья в серии из шести субмарин проекта 636.3, построенных для ЧФ на "Адмиралтейских верфях" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию). После завершения испытаний она летом 2016 года совершила межфлотский переход из Полярного (Мурманская область) в Севастополь.

Подлодки данной серии неоднократно участвовали в нанесении ударов ракетами "Калибр" из акватории Средиземного моря по террористам в Сирии.