Лавров предупредил о реальной угрозе ограниченной ядерной войны

20.03.19 14:12

© РИА Новости. Валерий Мельников

20 марта. Interfax-Russia.ru - Угроза ядерной войны может стать реальной, если продолжится подрыв соглашений в области контроля над вооружениями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы слышим разговоры о возобновлении ядерных испытаний, о выводе в космос ударных боевых систем, и даже о возможности развязывания ограниченной ядерной войны. Для России и, надеюсь, для большинства представленных здесь государств такая перспектива неприемлема", - сказал С.Лавров, выступая в среду на конференции по разоружению в Женеве.

"Однако она может стать реальной, если мы совместно не найдём разумную альтернативу линии на дестабилизацию международной обстановки, на дальнейшее обострение противоречий между государствами, на подрыв сложившейся системы многосторонних соглашений в области контроля над вооружениями", - подчеркнул министр.

ПУТИН: СНИЖЕНИЕ ПОРОГА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЯДЕРНОЙ КАТАСТРОФЕ

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2018 года заявил, что тенденция недооценки возможности ядерной войны в мире нарастает, наблюдается развал международной системы сдерживания вооружений.

"Опасность подобного развития событий в мире как-то затушевывается, уходит, это кажется невозможным или чем-то уже не таким важным. А, между тем, если, не дай Бог, что-то подобное возникнет, это может привести к гибели всей цивилизации, а, может, и планеты", - предупредил В.Путин 20 декабря 2018 года на большой пресс-конференции в Москве.

Он выразил сожаление в связи с тем, что подобная "тенденция недооценки имеет место быть и даже нарастает".

"Есть опасности. (...) Первая - это развал, по сути, мы наблюдаем сейчас развал международной системы сдерживания вооружений", - подчеркнул В.Путин.

По его словам, тенденция понижения порога применения ядерного оружия в мире чревата ядерной катастрофой.

"Существует тенденция понижения порога применения (ядерного оружия). Есть идеи создать ядерные заряды малой мощности. Это уже не глобальное, а тактическое применение. Но снижение порога может привести к глобальной ядерной катастрофе", - сказал В.Путин.

МЕДВЕДЕВ: У НАС ГЕНЕТИЧЕСКОЕ НЕПРИЯТИЕ ВОЙНЫ

В свою очередь премьер РФ Дмитрий Медведев в начале марта в преддверии визита в Люксембург высказался против "попыток ядерного шантажа" стран НАТО в отношении России, но заверил, что РФ не собирается ни на кого нападать.

"Наши гиперзвуковые ракеты обладают высокой точностью и надежностью, так что вашим огородам ничего не грозит", - пошутил Д.Медведев в интервью газете "Люксембургер ворт", отвечая на вопрос, стоит ли Люксембургу, вокруг которого расположено несколько баз НАТО с ядерным оружием, опасаться, что гиперзвуковые ракеты РФ могут приземлиться в их огородах.

"Если же говорить серьезно, то мы никому не угрожаем и уж тем более не собираемся ни на кого нападать и ни с кем воевать", - сказал он.

При этом Д.Медведев подчеркнул: "Любые попытки ядерного шантажа, на наш взгляд, ведут к усилению международной напряженности".

На замечание, что на фоне испытания нового гиперзвукового оружия Россия также не выглядит как оплот миролюбия, Д.Медведев ответил: "Скорость ракет - это техническая характеристика, а не показатель миролюбия".

"Но еще раз повторю: не для того, чтобы нападать. У нас, если хотите, генетическое неприятие войны. Мы рассматриваем наш ядерный арсенал исключительно как фактор сдерживания, гарантию национальной безопасности России", - заверил премьер РФ, напомнив, что это закреплено и в военной доктрине России, которая носит сугубо оборонительный характер.