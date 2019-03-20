Сериалы впервые покажут на Московском кинофестивале

20.03.19 15:29

© РИА Новости. Евгения Новоженина

20 марта. Interfax-Russia.ru - Презентации новейших отечественных и зарубежных сериалов впервые пройдут в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ), который в 2019 году состоится с 18 по 25 апреля, сообщает официальный сайт кинофестиваля в среду.

"С некоторым опозданием мы реагируем на растущее значение телевизионных сериалов в отечественной и мировой культуре. Программа "Первая серия" вводит в фестивальный оборот презентацию новейших сериалов из России и других стран", - цитируются в сообщении слова программного директора фестиваля Кирилла Разлогова.

К.Разлогов также отметил, что после годового перерыва из-за технических причин на ММКФ вернется программа "Виртуальная реальность" (VR), в рамках которой вновь покажут сферические фильмы в шлемах виртуальной реальности, созданные с помощью специальных камер, снимающих с обзором в 360 градусов.

В сообщении также отмечается, что председателем жюри основного конкурса 41-го ММКФ будет известный корейский кинорежиссер Ким Ки Дук. В 2000 году фильм Ким Ки Дука "Реальный вымысел" был показан в конкурсе Московского кинофестиваля. Последняя работа режиссера - "Человек, космос, время и человек" (2018 год).

Полный список участников конкурсной программы 41-го ММКФ объявят 2 апреля.

В свою очередь, в пресс-службе смотра сообщили, что остальные члены жюри также будут объявлены в апреле.

По словам программного директора ММКФ Кирилла Разлогова, в этом году на фестивале будет добавлена программа "Третий возраст", которая расскажет о проблемах людей старших возрастов. "Большая часть фильмов в ней - из стран Востока, в частности, из Японии, где люди живут до 90 с лишним лет. Программа эта важна, потому что кинематографисты любят снимать про своих старых звезд, давать им работу, а также потому, что эта тема становится все более обсуждаемой во всем мире", - отметил К.Разлогов.

Отдельная программа будет посвящена Одесской киностудии. Публике представят фильмы "Жизнь за жизнь" 1916 года, "Место встречи изменить нельзя" Станислава Говорухина, "Весна на Заречной улице" Марлена Хуциева и Феликса Миронера, "Военно-полевой роман" Петра Тодоровского.

Кроме того, запланированы ретроспективы, посвященные 100-летию ВГИКа, французского режиссера Мишеля Девиля. В рамках программы "Свинцовые времена итальянского кино", покажут политическое кино Италии - работы Франческо Рози, Дамиано Дамиани, Элио Петри. А венгерское кино разных лет и современный турецкий кинематограф представят в отдельных секциях.

В целом на ММКФ покажут картины Берлинале ("Золотая перчатка" Фатиха Акина), Каннского ("Перелетные птицы") и Венецианского ("Петерлоо" Майка Ли) кинофестивалей.

На сайте кинофестиваля говорится, что помимо конкурсных фильмов на 41-м Московском международном кинофестивале покажут программы фильмов "Третий возраст", "Мир искусств", "ВГИКу - 100. Человек с кинокамерой", "XX век венгерского кино", ретроспективу французского режиссера Мишель Девиля "Мишель Девиль. Досье мастера", ретроспективы "Свинцовые времена" итальянского кино", "Дороги турецкого кино", традиционные программы "Спектр", "Восемь с половиной фильмов", "Эйфория", "Русский след", "Время женщин", "Фильмы, которых здесь не было", "Свободная мысль".

В рамках деловой площадки кинофестиваля, в частности, состоятся презентации проектов финских и турецких кинематографистов, питчинг дебютных картин.

Московский международный кинофестиваль ежегодно традиционно проводился в июне, но в 2018 году он был перенесен на апрель из-за проведения в РФ Чемпионата мира по футболу FIFA. После этого было принято решение, что ММКФ будут проводить в апреле на постоянной основе.

41-й ММКФ пройдет с 18 по 25 апреля.