В России на грани исчезновения находится 18 коренных языков

21.03.19 12:32

© РИА Новости. Евгений Биятов

21 марта. Interfax-Russia.ru - В России под угрозой исчезновения находится почти два десятка языков коренных народов, сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

"18 языков находятся на грани исчезновения. То есть осталось не более 20 пожилых носителей того или иного языка", - сказал И.Баринов в ходе международного форума "Год языков коренных народов России" в Ханты-Мансийске.

По его словам, одной из причин исчезновения коренных языков является то, что они не передаются в семьях от родителей детям.

И.Баринов также сообщил, что в России, по экспертным оценкам, за последние 150 лет исчезло 14 языков, в том числе пять языков в постсоветский период

При этом в некоторых случаях бывает сложно определить, является ли язык окончательно потерянным. Так, например, ранее считалось, что последняя носительница бабинского саамского языка умерла в 2003 году. Однако в 2018 году этнографы встретили ещё одного носителя этого языка.

"Эта встреча даёт нам сдержанный повод для оптимизма", - отметил И.Баринов.

Международный форум "Год языков коренных народов России" проходит в Ханты-Мансийске 21-22 марта. Участие в форуме принимают около 500 представителей коренных народов России и мира.