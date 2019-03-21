Цепная реакция: в Якутске начались беспорядки после нападения киргиза на местную жительницу
  
Перекроют газ: Россия может официально прекратить транзит газа через Украину
   
Новая индексация: в пенсии неработающих пенсионеров учтут прожиточный минимум
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51
 
Главные события
21.03.19 12:32

В России на грани исчезновения находится 18 коренных языков

© РИА Новости. Евгений Биятов
21 марта. Interfax-Russia.ru - В России под угрозой исчезновения находится почти два десятка языков коренных народов, сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

"18 языков находятся на грани исчезновения. То есть осталось не более 20 пожилых носителей того или иного языка", - сказал И.Баринов в ходе международного форума "Год языков коренных народов России" в Ханты-Мансийске.

По его словам, одной из причин исчезновения коренных языков является то, что они не передаются в семьях от родителей детям.

И.Баринов также сообщил, что в России, по экспертным оценкам, за последние 150 лет исчезло 14 языков, в том числе пять языков в постсоветский период

При этом в некоторых случаях бывает сложно определить, является ли язык окончательно потерянным. Так, например, ранее считалось, что последняя носительница бабинского саамского языка умерла в 2003 году. Однако в 2018 году этнографы встретили ещё одного носителя этого языка.

"Эта встреча даёт нам сдержанный повод для оптимизма", - отметил И.Баринов.

Международный форум "Год языков коренных народов России" проходит в Ханты-Мансийске 21-22 марта. Участие в форуме принимают около 500 представителей коренных народов России и мира.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  21.03.19 15:48
Грудинин не согласен с отказам ЦИК РФ передать ему депутатский мандат
.
  21.03.19 14:10
Пять станций "красной" ветки московского метро закроют на неделю с 30 марта
.
  21.03.19 13:59
Мандат Алферова вместо Грудинина получит первый секретарь Красноярского крайкома КПРФ Медведев
.
  21.03.19 12:51
Более 30 млн кв.м недвижимости строят инвесторы в Москве
.
  21.03.19 12:30
Более четверти месячной нормы осадков может выпасть в Москве в пятницу
.
  21.03.19 12:08
Прощание с Марленом Хуциевым началось в Доме кино
.
  21.03.19 10:12
Реставрация 228 памятников архитектуры в Москве завершена в 2018 году
.
  21.03.19 09:46
В Третьяковке прошёл "несанкционированный перформанс" полуобнаженного мужчины
.
  21.03.19 09:29
ЦИК рассмотрит вопрос о передаче Грудинину думского мандата
.
  20.03.19 15:29
Сериалы впервые покажут на Московском кинофестивале


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket