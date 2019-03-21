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21.03.19 14:40
Сумаляком и сладким пловом угостят гостей на праздновании Навруза в Тюмени
В Тюмени празднование Навруза проведет таджикский культурный центр "Пайванд". Гости смогут побывать на концерте, поучаствовать в фотосессии, отведать традиционные праздничные блюда таджикской кухни, говорится в сообщении.
Так, женщины приготовят сумаляк - это блюдо из пророщенной пшеницы, а мужчины - сладкий плов со злаками.
Казахский Навруз отметят в деревне Городище Сорокинского района.
"На улице пройдут традиционные игры для детей и взрослых, на сцене дома культуры - концерт казахских творческих коллективов и исполнителей. Гостей праздника встретят изобильным угощением - по казахским традициям стол на Навруз должен быть щедрым", - подчеркивается в пресс-релизе.
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