Проблемные дома "украинского периода" в Севастополе будут введены до конца года

21.03.19 14:58

© РИА Новости. Василий Батанов

21 марта. Interfax-Russia.ru - Проблема ввода ряда многоквартирных домов Севастополя, строительство которых было начато с нарушениями в годы украинской юрисдикции, должна быть решена до конца 2019 года, сообщила в четверг пресс-служба правительства города.

"Всего в Севастополе 28 проблемных домов, построенных с нарушениями норм и украинского, и российского градостроительного законодательства. Дмитрий Овсянников (губернатор города - ИФ) озвучил обязательство каждую неделю выезжать на очередной объект из данного перечня и добиваться от соответствующих департаментов правительства Севастополя решений о вводе в эксплуатацию, чтобы до конца 2019 года полностью решить эту проблему", - уточняется в сообщении.

В четверг губернатор Севастополя встретился с очередной группой пайщиков. Их дом уже длительное время не вводится в эксплуатацию из-за нарушений законодательства, допущенных застройщиком в процессе возведения.

"Мы планомерно разбираемся с тем правовым беспределом, который был в предыдущее время (...) Однако выяснилась дополнительная особенность - для того, чтобы ввести дом, необходимо закончить газификацию. Мы все это сделаем параллельно - правительство изменит вид разрешенного использования земельного участка, застройщик газифицирует дом, и мы введем его в эксплуатацию", - сказал Д.Овсянников, которого цитирует пресс-служба.

За последний месяц уже было найдено решение по одному дому, он введен в эксплуатацию. Запущена работа еще по двум объектам.