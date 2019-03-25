Запрет на продажу алкоголя во дворах жилых домов вводят в Волгоградской области

25.03.19 15:47

© РИА Новости. Александр Кряжев

25 марта. Interfax-Russia.ru - Закон, ужесточающий порядок розничной торговли алкогольной продукцией в жилых микрорайонах, вступает в силу 13 апреля в Волгоградской области, сообщает пресс-служба регионального парламента в понедельник.

"С этого дня запрещается продажа спиртных напитков в торговых точках, находящихся в многоквартирных домах, если вход в них для покупателей расположен со стороны подъездов или в сквозных проездах внутри таких зданий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также лишаются права на реализацию алкоголя в розницу и отдельно стоящие стационарные объекты, находящиеся на придомовой территории.

При этом в целях снижения возможных негативных последствий для торговых организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности, определен переходный период.

До окончания действия лицензии установленные законом ограничения к ним применяться не будут. Продление лицензии, как и выдача нового разрешительного документа, для таких торговых объектов не предусмотрены.

Кроме того, в Волгоградской области вводится полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции 25 января - в День российского студенчества; 1 июня - в Международный день защиты детей; 27 июня - в День молодежи и 1 сентября - в День знаний (если 1 сентября приходится на воскресенье, то в следующий за ним день).

"Ограничить торговлю спиртным на территории городов и сельских поселений региона могут также в день, когда в школах проходят торжества по случаю окончания учебного года. Это возможно при условии, что информация об этом мероприятии была размещена на официальном сайте муниципального образования или в средствах массовой информации не позднее трех дней до его проведения", - говорится в пресс-релизе.