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25.03.19 17:06
Ижевский автозавод в январе-феврале увеличил выпуск автомобилей на 9%
"На Ижевском автозаводе за январь-февраль 2019 года собрано более 21 тысячи легковых автомобилей, что на 9% больше, чем в январе-феврале 2018 года", - говорится в сообщении со ссылкой на министра промышленности и торговли республики Виктора Лашкарева.
Ранее сообщалось, что в январе текущего года предприятие увеличило выпуск автомобилей на 21% к январю 2018 года, выпустив свыше 9 тыс. автомобилей. В 2018 году было собрано более 131 тыс. легковых автомобилей, что на 10% больше, чем годом ранее.
Гендиректор предприятия Денис Носов в декабре 2018 года сообщал журналистам, что 2019 год будет для "Лада Ижевск" "восхитительным", исходя из спроса на производимую на заводе модель Lada Vesta.
Ижевский автозавод выпускает седан Lada Vesta, универсал Lada Vesta SW и их кросс-версии Lada Vesta Cross и Lada Vesta SW Cross.
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