Мантуров: более 500 заявок поступило на автомобили Aurus

10.04.19 14:38

© РИА Новости. Илья Питалев

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Более 500 заявок поступило на автомобили Aurus, Минпромторг РФ рассчитывает, что до конца апреля появится прототип внедорожника Komendant, заявил глава министерства Денис Мантуров в Совете Федерации в среду.

Говоря об экспортном потенциале автомобилей Aurus, министр отметил, что в первую очередь планируется удовлетворить внутренний спрос на автомобили марки. "Сначала мы закроем потребность внутреннего спроса. У нас более 500 заявок уже поступило - при том, что мы будем продолжать все равно участвовать в международных выставках, чтобы делать продвижение нашего бренда, чтобы он был всемирно известен - для последующего выхода на внешние рынки с увеличением производства с 2021 года, когда мы перейдем на серийную площадку в Татарстан, в Алабугу, на мощности существующего "Соллерс" (MOEX: SVAV), - сказал он.

При этом министр напомнил, что планируется "с сегодняшних 180 единиц опытного производства выйти на объём производства до 5 тыс. единиц по году". "И, конечно же, мы обеспечим спрос на зарубежных рынках, причем основной акцент мы будем делать даже не на седанах, а класс SUV - внедорожник, который у нас весной будет уже продемонстрирован, и рассчитываем на большой интерес покупателей на этот автомобиль", - добавил он.

"Мы весной завершим работу над прототипом. Сейчас несколько кузовов уже проходят соответствующие испытания для того, чтобы в финальном варианте прототипа были учтены все те замечания, которые могут появиться по результатам испытаний. поэтому рассчитываем до конца апреля увидеть прототип", - сказал глава Минпромторга.

По словам Д.Мантурова, проект Aurus "обеспечивает наращивание компетенций собственной автомобильной школы". "Более чем 3 тыс. конструкторов - собрали по миру наших ребят, которые получили опыт работы в международных компаниях, не буду называть, каких - основные мейджоры автопрома. Могу сказать, что сегодня уже поступают заявки наших автопроизводителей российских на выполнение инжиниринговых работ в нашем НАМИ", - заключил он.

В январе 2018 года глава Минпромторга говорил, что серийные автомобили Aurus будут стоить от 6 млн руб. и выше.