Следователи начали проверку по факту массового заболевания школьников в Перми

10.04.19 15:54

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Обстоятельства и причины массового заболевания детей в пермской школе будут установлены в рамках начавшейся доследственной проверки, сообщается на сайте регионального управления СКР в среду.

"10 апреля 2019 года в городе Перми в больницу с признаками инфекционного заболевания обратились ученики одной из школ города. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи уточняют количество заболевших и госпитализированных детей, состояние их здоровья и предварительный диагноз всех заболевших.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщалось, в среду 137 учеников школы N107 в Перми не явились на занятия из-за недомогания. Дети жаловались на рвоту и повышение температуры. У пяти школьников выявили признаки острой кишечной инфекции неустановленной этиологии, четверо из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Всего в школе учатся 606 человек.

Причины заболевания детей выясняют также представители МЧС, Роспотребнадзора и эпидемиологи.

Организацией питания в школе занимался индивидуальный предприниматель, мэр Перми поручил расторгнуть с коммерсантом договор.