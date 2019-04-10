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10.04.19 15:54
Следователи начали проверку по факту массового заболевания школьников в Перми
"10 апреля 2019 года в городе Перми в больницу с признаками инфекционного заболевания обратились ученики одной из школ города. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователи уточняют количество заболевших и госпитализированных детей, состояние их здоровья и предварительный диагноз всех заболевших.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщалось, в среду 137 учеников школы N107 в Перми не явились на занятия из-за недомогания. Дети жаловались на рвоту и повышение температуры. У пяти школьников выявили признаки острой кишечной инфекции неустановленной этиологии, четверо из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Всего в школе учатся 606 человек.
Причины заболевания детей выясняют также представители МЧС, Роспотребнадзора и эпидемиологи.
Организацией питания в школе занимался индивидуальный предприниматель, мэр Перми поручил расторгнуть с коммерсантом договор.
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