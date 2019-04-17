Глава правительства Калмыкии задекларировал квартиры в Швеции и Литве

17.04.19 13:46

© РИА Новости. Максим Блинов

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Семья председателя правительства Калмыкии Игоря Зотова стала самой состоятельной среди членов республиканского кабинета министров по итогам 2018 года, следует из материалов официального сайта главы Калмыкии.

Согласно материалам, И.Зотов в 2018 году заработал 1 млн 141 тыс. рублей. В его собственности четыре квартиры: две - в России (площадью 88 и 62 кв. метра) и две - в Швеции (72 кв. метра) и Литве (65 кв. метров). В пользовании у И.Зотова также находится коттедж площадью 152 кв. метра. Автотранспорта он не имеет.

Супруга главы калмыцкого правительства по итогам 2018 года стала самой состоятельной из жен членов республиканского кабинета министров, задекларировав 12 млн 616 тыс. рублей дохода. Уточняется, что в этой сумме учтены доходы, полученные от вкладов в банках и иных кредитных организациях, от продажи квартиры и возврат налога.

В собственности жены И.Зотова: половина квартиры площадью 60 кв. метров и квартира площадью 126 кв. метров, два земельных участка (998 и 1002 кв. метра) и садовый домик (36 кв. метра). Вся ее недвижимость находится в России. Также супруга главы калмыцкого правительства владеет автомобилем "Land Cruiser Prado".

В ее пользовании также находится земельный участок (600 кв. метров) и квартира (64 кв. метра).

Доходы врио главы Калмыкии Бату Хасикова за 2018 год составили 1 млн 71 тыс. рублей.

В пользовании у Б.Хасикова имеется жилой дом (103,5 кв. метров), таунхаус (249 кв. метров), земельный участок (337 кв. метров), в собственности автомобиль "Тойота Hilux".

В пользовании супруги главы региона находится таунхаус и земельный участок, а также дом (400 кв. метров). В ее собственности два автомобиля - Mercedes-Benz С180 и грузовой "Газ 33021".

Сведений о денежном доходе жены главы Калмыкии в декларации нет.