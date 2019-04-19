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19.04.19 16:58
Башкирский фонд строительства соцжилья обвиняют в мошенничестве на 17 млн рублей при покупке квартир для сирот
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), говорится в сообщении.
Установлено, что в период с 2014 по 2015 годы некоммерческая организация "Фонд строительства социального жилья Республики Башкортостан" по заключенным муниципальным контрактам с администрацией Белокатайского района закупила 18 квартир в многоквартирном доме для детей-сирот.
"Указанные квартиры имели дефекты конструкций, нарушения градостроительного законодательства, а также отклонения от требований проектной документации и технических регламентов, которые фактически влекут непригодность для проживания в указанных квартирах", - отмечено в сообщении.
Кроме того, в доме была нарушена технология утепления, вследствие чего в углах оконных проемов образовалась плесень.
"В результате преступных действий должностных лиц фонда бюджету республиканской администрации причинен ущерб на общую сумму свыше 17 млн рублей", - сообщает СКР.
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