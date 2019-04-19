Башкирский фонд строительства соцжилья обвиняют в мошенничестве на 17 млн рублей при покупке квартир для сирот

19.04.19 16:58

© РИА Новости. Михаил Вознесенский

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено в Башкирии по факту мошенничества при покупке жилья для детей-сирот, сообщает Следственный комитет РФ в пятницу.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), говорится в сообщении.

Установлено, что в период с 2014 по 2015 годы некоммерческая организация "Фонд строительства социального жилья Республики Башкортостан" по заключенным муниципальным контрактам с администрацией Белокатайского района закупила 18 квартир в многоквартирном доме для детей-сирот.

"Указанные квартиры имели дефекты конструкций, нарушения градостроительного законодательства, а также отклонения от требований проектной документации и технических регламентов, которые фактически влекут непригодность для проживания в указанных квартирах", - отмечено в сообщении.

Кроме того, в доме была нарушена технология утепления, вследствие чего в углах оконных проемов образовалась плесень.

"В результате преступных действий должностных лиц фонда бюджету республиканской администрации причинен ущерб на общую сумму свыше 17 млн рублей", - сообщает СКР.