Звание "Город воинской доблести" присвоен Крымску и Темрюку в преддверии 9 мая

22.04.19 14:41

© РИА Новости. Виталий Тимкив

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на заседании в понедельник приняли постановление о присвоении кубанским городам Темрюку и Крымску почетного звания - "Город воинской доблести".

"Не только жители Темрюка и Крымска, но и все мы, жители края, гордимся славной историей этих городов. Каждый из нас помнит, какую огромную цену пришлось заплатить на победу. Здесь наш народ проявил чудеса мужества и героизма. И звание "Города воинской доблести" - наш знак признательности героям", - сообщил председатель Заксобрания Юрий Бурлачко на сессии парламента.

Постановление принято депутатами ЗСК единогласно и вступает в силу с сегодняшнего дня. С предложением о наделении муниципалитетов новым статусом выступил краевой оргкомитет "Победа".

Как отметил председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань, звание присвоено за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками городов в борьбе за свободу и независимость Отечества, за заслуги, ставшие примерами ратной доблести, чести и мужества для поколений российских граждан.

В прошлом году по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева, депутаты ЗСК приняли решение присвоить на региональном уровне населенным пунктам почетных званий - "Город воинской доблести", "Станица воинской доблести", "Рубеж воинской доблести".