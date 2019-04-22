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22.04.19 15:59

Более 860 тысяч туристов посетили курорт "Роза Хутор" за зимний сезон

© РИА Новости. Нина Зотина
22 апреля. Interfax-Russia.ru - Круглогодичный горный курорт "Роза Хутор" под Сочи в зимнем сезоне 2018/2019 принял более 860 тыс. гостей, сообщает пресс-служба курорта.

"В период с 21 декабря 2018 по 21 апреля 2019 гг. на курорте побывали более 860 тысяч гостей. Это на 6% меньше прошлогодних показателей и объясняется более поздним стартом сезона катания в связи с погодными условиями. При этом загрузка отелей "Роза Хутор" по сравнению с прошлым годом возросла и составила в среднем 75%", - пояснили в пресс-службе.

По словам заместителя генерального директора по маркетингу и продажам курорта "Роза Хутор" Антона Ставенко, по итогам прошедшего зимнего сезона наблюдается несколько положительных трендов. "Растет доля ранних продаж ски-пассов, гости более активно пользуются услугами и сервисами курорта, такими, как прокат снаряжения, обучение в лыжных школах, использование катка, фитнес-залов и т.п.. Повысились запрос на долгосрочное проживание, когда наши гости хотят дольше проводить время на курорте, и востребованность "Роза Хутор" для организованного корпоративного отдыха", - рассказал он.

А.Ставенко добавил, что хотя официально зимний сезон завершился 21 апреля, впервые за многие годы на курорте можно будет кататься до начала мая. Это стало возможным благодаря обильным снегопадам, прошедшим в горах Сочи в течение февраля-марта, на трассах сформировался достаточный снежный покров, позволяющий обеспечить катание до отметки Роза-1600 вплоть до 5 мая.

По данным пресс-службы, в связи с завершением зимнего сезона в период с 22 по 30 апреля канатные дороги "Олимпия", "Заповедный лес", "Кавказский экспресс", "Волчья скала" и "Эдельвейс" закроются для проведения регламентных работ. Для райдеров будут работать подъемники "Стрела", "Сказка" и "Кабан". Таким образом, останется доступной для катания зона от верхней станции канатной дороги "Кабан" до отметки Роза-1600. Пешеходы также смогут подняться на "Стреле" до уровня Роза-1600.

С 1 мая после завершения регламентных работ подъемники "Олимпия", "Заповедный лес" и "Кавказский экспресс" возобновят свою работу, что сделает возможным подъем всех желающих на Роза Пик, а райдерам - катание с Роза Пик до Роза-1600.

Летний сезон-2019 на курорте "Роза Хутор" стартует 1 мая.

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