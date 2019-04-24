Летний сезон откроется на курорте "Роза Хутор" в Сочи 1 мая

24.04.19 16:00

© РИА Новости. Артур Лебедев

24 апреля. Interfax-Russia.ru - На курорте "Роза Хутор" в Сочи 1 мая официально откроется новый летний сезон, в честь этого события на курорте запланирована специальная развлекательная программа, сообщает пресс-служба курорта.

По данным пресс-службы, курортный сезон откроет первый горный барбекю фестиваль, который пройдет на смотровой площадке Горной Олимпийской деревни (1100 м.).

"Шеф-повара пяти ресторанов "Роза Хутор" приготовят на огне блюда международной кухни. Параллельно гостям курорта будет предложено принять участие в квесте с посещением развлекательных и спортивных площадок курорта. Завершит первый день летнего сезона вечерний концерт певицы MARUV, световое шоу и праздничный салют на площади у Ратуши", - сообщает пресс-служба курорта.

Как говорится в сообщении, в летнем сезоне 2019 года курорт предложит своим гостям разнообразную программу летнего отдыха. Главной новинкой сезона станет запуск родельбана, единственного подобного развлечения в горах Сочи. Это летние санки, максимальная скорость разгона которых достигает 40 км/ч. Его стартовая точка будет находиться рядом со зданием Роза Приют (Горная Олимпийская деревня). На маршруте три круга, а датчик сближения исключает вероятность столкновения. В мае-июне также начнет работу еще один аттракцион - на высоте 2320 метров над уровнем моря, на Роза Пик, появятся подвесные качели.

"Курорт предложит новые возможности для разнообразного семейного отдыха. На курорте продолжат работать семейный "Йети Парк" с высокогорным веревочным парком, детская Горная академия, где маленькие гости курорта смогут пройти "Курс юного туриста", освоить массу практических навыков для выживания в лесу. Музей археологии "Роза Хутор" предложит мастер-классы "День первобытного человека" и "Археологическая экспедиция". Для детей и подростков с 9 до 17 лет на "Роза Хутор" будет работать летний лагерь Rosa One! Camp. В его программе - игры на свежем воздухе, посиделки у костра, экскурсии и пешие маршруты. Предусмотрены и образовательные курсы с участием приглашенных спикеров из школы управления "Сколково", - подчеркивает пресс-служба.

Поклонники познавательного и гастрономического туризма смогут посетить этно-хутор "Шишин двор", который курорт открывает на живописном склоне хребта Аибга, на высоте 1100 метров. Этно-парк восстанавливает типичный хутор русской переселенческой усадьбы. Здесь расположится козья ферма, птичник, пасека, сыроварня, гостям будет предложено чаепитие или обед из свежих фермерских продуктов, купание в горном озере.

Гости курорта смогут отправиться в пешие горные походы разной длительности и сложности в сопровождении опытных гидов, посетить парк водопадов "Менделиха", где находится самый высокий водопад в окрестностях Сочи, а также совершить велосипедные или конные прогулки. Для любителей спорта, желающих поддержать свою физическую форму и укрепить здоровье, в новом летнем сезоне будут доступны все возможности для занятий фитнесом, йогой, бегом и кросс-фитом с профессиональными тренерами и самостоятельно - как в оборудованных залах, так и на открытых площадках курорта.

"Любителям пляжного отдыха "Роза Хутор" может предложить не только провести время на Rosa Beach, пляжной зоне в Роза Долине, но и отправиться с помощью бесплатных шатлов на оборудованный морской пляж курорта в Имеретинской низменности. Пляж "Роза Хутор" в этом году подтвердил полученный ранее экологический сертификат качества - Голубой флаг. Это специальная награда международной Федерации экологического образования/Foundation for Environmental Education (FEE), которую можно получить только при соблюдении строгих стандартов качества воды, чистоты и безопасности", - отмечает пресс-служба.