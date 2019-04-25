Более 20 соцобъектов построят в ставропольских селах в 2019г

25.04.19 15:22

© РИА Новости. Валерий Мельников

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Ставрополья в 2019 году направят на строительство газопроводов, спортплощадок и объектов водоснабжения в сельских территориях более 240 млн рублей, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

"В текущем году 241 млн рублей будет направлен на строительство социальных объектов в сельских территориях. На эти средства запланировано построить 21 объект: 3 объекта газификации, 4 объекта водоснабжения, 13 спортивных площадок и второй пусковой комплекс автомобильной дороги в Степновском районе. В частности, на строительство спортивных площадок в 8 районах края будет направлено около 40 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, строительство будет проводится в рамках реализации краевой программы "Устойчивое развитие сельских территории".

"Администрациям необходимо своевременно приступить к подготовке документации по строительству объектов, составить графики выполнения работ и усилить контроль за их исполнением", - сказали в министерстве.

Собеседник агентства отметил, что в прошлом году на подобные цели было направлено порядка 200 млн рублей.

"В 2018 году на строительство газовых, водопроводных сетей и спортивных площадок было направлено 186 млн рублей. На эти средства в эксплуатацию было введено 29 км водопроводных и 14 км газовых сетей, построено 13 спортивных площадок, а также завершено строительство первого пускового комплекса автомобильной дороги в Степновском районе", - сказал он.