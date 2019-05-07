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07.05.19 14:19

Лесной пожар затруднил движение по федеральной трассе "Сибирь" в Иркутской области

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
Interfax-Russia.ru - Лесной пожар во вторник подошел вплотную к федеральной трассе Р-255 "Сибирь" на отрезке между Иркутском и Ангарском, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе правительства Иркутской области.

"Огонь перешел на земли лесного фонда из городских лесов Ангарска. Предполагаемая причина возгорания - палы сухой растительности в городской черте", - сказал сотрудник пресс-службы.

В министерстве лесного комплекса агентству уточнили, что, судя по расположению термоточек - очагов возгорания - речь может идти об умышленных поджогах.

В пресс-службе Главного управления МЧС по региону агентству сообщили, что площадь пожара составляет около 8 га, горит лес вдоль федеральной трассы.

В свою очередь в пресс-службе Главного управления МВД по региону агентству сообщили, что дым затруднил движение по объездной вокруг Ангарска, угрозы автомобилям нет.

"На трассе дежурит два экипажа ГИБДД, они регулируют транспортный поток на задымленном участке, предупреждают водителей о потенциальной опасности и следят, чтобы никто не останавливался в зоне задымления", - пояснил представитель МВД.

По данным Минлеса, в настоящее время в тушении задействовано более 30 человек и пять единиц техники, привлечена пожарно-химическая станция из поселка Мегет.

Всего, по данным ведомства на вечер вторника, в регионе зафиксировано 25 лесных пожаров на общей площади около 10 тыс. га, из которых 7 локализованы на более 2,5 тыс. га и 18 продолжают развиваться на более чем 7 тыс. га. Ситуацию усугубляет сухая, жаркая, ветреная погода

Ранее сообщалось, что утром во вторник в регионе было 9 лесных пожаров на общей площади более 5 тыс. га, из них 3 локализованы на 2 тыс. 536 га. За минувшие сутки площадь пожаров увеличилась в два раза.

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