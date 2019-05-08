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08.05.19 16:26
Почти 2 км георгиевской ленты раздали на мосту через Керченский пролив
"Волонтеры и автоинспекторы вручили почти 6 тысяч черно-оранжевых лент и рассказали, как правильно носить символ памяти о Великой Победе", - говорится в пресс-релизе "Крымского моста".
Керченский и Таманский полуострова - зона интенсивных боев в годы Великой Отечественной войны. Перед стройкой моста территорию проведения будущих работ - это 660 га - обследовали в 2015 году саперы. На суше и в акватории обнаружили и обезвредили 710 взрывоопасных предметов, включая 14 фугасных авиабомб времен ВОВ.
Крымский мост протяженностью 19 километров является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, грузовики поехали 1 октября. Ввод железнодорожной части объекта в эксплуатацию намечен на декабрь 2019 года.
Стоимость моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет порядка 228 млрд рублей.
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