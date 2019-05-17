Заморозки ожидаются в ряде регионов Поволжья

17.05.19 12:06

© РИА Новости. Владимир Астапкович

17 мая. Interfax-Russia.ru - Метеорологи предупреждают о похолодании в ближайшие дни в Пермском крае, Кировской области и Башкирии.

Как сообщается на сайте управления МЧС по Пермскому краю, 18-20 мая местами в регионе ожидаются заморозки, температура может опуститься до минус 3 градусов.

В Кировской области будет немногим теплее. По данным Кировгидромета, ночью столбик термометра в те же дни может опуститься до плюс 1 градуса. Днем воздух не прогреется выше 9-14 градусов. Кроме того, синоптики предупреждают о возможном снеге с дождем.

По данным Башгидрометеоцентра, 18-20 мая в отдельных районах Башкирии ожидаются заморозки до минус 5 градусов. Днем 19 мая возможен дождь со снегом.

В Уфе погода резко ухудшится: возможны гроза с градом, порывы ветра до 22 м/с, сообщила пресс-служба Управления гражданской защиты.

Температура воздуха ночью зафиксируется на отметках от 9 до 11 градусов, днем - от 14 до 16 градусов.