Суд привлек Совмин Крыма к делу о банкротстве "Титановых инвестиций" Фирташа

23.05.19 14:37

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

23 мая. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Москвы в четверг привлек к участию в деле о банкротстве ООО "Титановые инвестиции" Дмитрия Фирташа совет министров республики Крым, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

В связи с этим суд отложил слушание на 22 августа.

На заседании отмечалось, что горсовет г.Армянска (Крым) не смог предоставить поручительства по обязательствам должника и обратился по этому вопросу в совет министров Крыма, который уже принял заявление к производству. Совмин, говорилось на заседании, уже направил в администрацию Армянска запрос о выдаче необходимой информации для изучения возможности выдачи поручительства.

В связи с этим Совмин Крыма подал ходатайство о привлечении к участию в деле.

Все участники процесса не возражали против удовлетворения ходатайства.

На заседании также отмечалось, что на 18 июня назначено собрание кредиторов должника, которое должно решить вопрос о переходе к следующей процедуре в рамках дела о банкротстве предприятия.

На заседании в марте представитель должника заявил ходатайство об отложении слушания в связи с тем, что горсовет Армянска должен рассмотреть вопрос, касающийся банкротства предприятия, 26 марта.

Представитель "Титановых инвестиций", отвечая тогда на вопрос суда, сказал, что по итогам принятия решения горсоветом Армянска в отношении должника может быть введена процедура внешнего управления либо заключено мировое соглашение. Он также отметил, что предприятие продолжает работу и "пытается" платить зарплату.

По словам временного управляющего на прошлом заседании, по состоянию на март, поступившие требования кредиторов рассмотрены, реестр в размере почти 3 млрд рублей сформирован. Он также заявил тогда, что признаки неплатежеспособности существуют, но он заинтересован в восстановлении предприятия.

Ранее суд принял решение проводить процедуру банкротства ООО "Титановые инвестиции" Фирташа как градообразующего предприятия.

В соответствии с законодательством при банкротстве таких предприятий предусмотрена возможность введения финансового оздоровления по просьбе публичного образования и под его поручительство.

Кроме того, закон предусматривает гарантии сохранения 50% рабочих мест на срок до трех лет. При банкротстве градообразующих предприятий их продажа возможна в ходе внешнего управления и конкурсного производства.

В соответствии с законом при рассмотрении дела о банкротстве градообразующей организации лицом, участвующим в деле, признается соответствующий орган местного самоуправления.

В качестве лиц, участвующих в деле, судом могут быть также привлечены федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.

В связи с этим суд тогда привлек к участию в деле о банкротстве компании администрацию г.Армянска.

Выступая на заседании, представитель трудового коллектива должника ранее пояснила суду, что на предприятии работает около 4 тыс. человек, что составляет примерно 60% работоспособного населения Армянска.

Процедура наблюдения в отношении "Титановые инвестиции" была введена 20 февраля 2018 года по заявлению ВТБ. Задолженность компании перед банком, включенная в реестр, составляет 2,5 млрд рублей.