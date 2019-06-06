Эко-туристический комплекс за 1 млрд руб. планируют создать в Переславле-Залесском

06.06.19 13:06

© РИА Новости. Григорий Сысоев

6 июня. Interfax-Russia.ru - Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на Петербургском Международном экономическом форуме подписал соглашение с компанией "Технопром" о создании эко-туристического комплекса в Переславле-Залесском.

"В Переславле-Залесском будет создан эко-туристический комплекс "Джао Да!ча". На это направлено соглашение, которое мы подписали на ПМЭФ-2019 с компанией "Технопром". На территории комплекса разместятся открытые концертные и киноплощадки", - сообщил "Интерфаксу" губернатор Миронов.

Инвестиции в проект составят более 1 млрд руб. В рамках этого проекта уже в августе пройдет фестиваль.

"Важно, что ставка делается не только на развитие новых форм туризма, но и на экологию, бережное отношение к природе", - отметил глава региона.