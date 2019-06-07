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07.06.19 09:55
Андроид FEDOR будет доработан под люк корабля "Союз" для отправки на МКС
"FEDOR готовится к полету на корабле "Союз МС-14". Пуск корабля будет непилотируемый, испытательный, было сочтено разумным использовать его для отправки робота в космос в качестве члена экипажа", - сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщала РКК "Энергия", старт транспортного корабля "Союз МС-14" на ракете-носителе "Союз-2.1а" запланирован на август 2019 года. Полёт корабля пройдёт в беспилотном режиме, что позволит в несколько раз увеличить полезную нагрузку за счёт отсутствия части приборов и агрегатов, необходимых для обеспечения работы экипажа.
В "Энергии" подчеркивали, что беспилотный корабль "Союз МС" - это не новая модификация пилотируемого корабля.
"От обычного серийного корабля этот вариант "Союза МС" отличает модернизированная система управления движением и навигации (СУДН) c соответствующей доработкой отдельных бортовых систем. Наша задача - испытать эту систему, а также проверить интеграцию корабля с ракетой-носителем "Союз-2.1а", - приводились в сообщении корпорации слова генконструктора предприятия Евгения Микрина.
Источник "Интерфакса" отметил, что FEDOR уже прошёл примерку кресла корабля.
"Он прошёл примерку, сейчас проводится его доработка, связанная с тем, что он критично проходит через люк. В невесомости космонавтам придётся без каких-либо приспособлений переносить робота из корабля на Международную космическую станцию", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что у робота оказались "широковаты плечи, поэтому он будет модернизирован, чтобы помещаться в установленные габариты".
Кроме того, у "Роскосмоса" свои требования к научной аппаратуре, которой по сути является FEDOR, и он должен соответствовать очень жестким требованиям безопасности полёта.
"Так как он попадёт на МКС, будет проведён ряд испытаний. Речь не идёт о том, чтобы просто посадить в кресло, привязать его и запустить в космос. В частности, все энергосистемы будут питаться от элементов, допущенных к применению в космосе", - сказал источник.
Фак первого в истории полёта андроида на МКС в понедельник подтвердил исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев.
"Он будет лететь, как вы знаете на корабле, который планируется сейчас, в качестве эксперимента", - сказал Крикалев 3 июня на пресс-конференции, отвечая на вопрос о планах использования робота в космонавтике.
Ранее сообщалось, что FEDOR планируется использовать при полетах корабля "Федерация".
В ходе экспериментального полета будет изучаться работа систем робота.
"Это очень интересное направление техники, которое позволяет расширить возможности человека, но в данном случае это будет чисто как эксперимент", - сказал исполнительный директор "Роскосмоса".
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