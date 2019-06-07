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07.06.19 09:55

Андроид FEDOR будет доработан под люк корабля "Союз" для отправки на МКС

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
7 июня. Interfax-Russia.ru - Специалисты переделывают плечевой пояс российского человекоподобного робота FEDOR, который в августе должен оправиться на Международную космическую станцию (МКС) на корабле "Союз МС-14", сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

"FEDOR готовится к полету на корабле "Союз МС-14". Пуск корабля будет непилотируемый, испытательный, было сочтено разумным использовать его для отправки робота в космос в качестве члена экипажа", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщала РКК "Энергия", старт транспортного корабля "Союз МС-14" на ракете-носителе "Союз-2.1а" запланирован на август 2019 года. Полёт корабля пройдёт в беспилотном режиме, что позволит в несколько раз увеличить полезную нагрузку за счёт отсутствия части приборов и агрегатов, необходимых для обеспечения работы экипажа.

В "Энергии" подчеркивали, что беспилотный корабль "Союз МС" - это не новая модификация пилотируемого корабля.

"От обычного серийного корабля этот вариант "Союза МС" отличает модернизированная система управления движением и навигации (СУДН) c соответствующей доработкой отдельных бортовых систем. Наша задача - испытать эту систему, а также проверить интеграцию корабля с ракетой-носителем "Союз-2.1а", - приводились в сообщении корпорации слова генконструктора предприятия Евгения Микрина.

Источник "Интерфакса" отметил, что FEDOR уже прошёл примерку кресла корабля.

"Он прошёл примерку, сейчас проводится его доработка, связанная с тем, что он критично проходит через люк. В невесомости космонавтам придётся без каких-либо приспособлений переносить робота из корабля на Международную космическую станцию", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что у робота оказались "широковаты плечи, поэтому он будет модернизирован, чтобы помещаться в установленные габариты".

Кроме того, у "Роскосмоса" свои требования к научной аппаратуре, которой по сути является FEDOR, и он должен соответствовать очень жестким требованиям безопасности полёта.

"Так как он попадёт на МКС, будет проведён ряд испытаний. Речь не идёт о том, чтобы просто посадить в кресло, привязать его и запустить в космос. В частности, все энергосистемы будут питаться от элементов, допущенных к применению в космосе", - сказал источник.

Фак первого в истории полёта андроида на МКС в понедельник подтвердил исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев.

"Он будет лететь, как вы знаете на корабле, который планируется сейчас, в качестве эксперимента", - сказал Крикалев 3 июня на пресс-конференции, отвечая на вопрос о планах использования робота в космонавтике.

Ранее сообщалось, что FEDOR планируется использовать при полетах корабля "Федерация".

В ходе экспериментального полета будет изучаться работа систем робота.

"Это очень интересное направление техники, которое позволяет расширить возможности человека, но в данном случае это будет чисто как эксперимент", - сказал исполнительный директор "Роскосмоса".

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