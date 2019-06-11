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11.06.19 11:22

Власти Сочи проверяют туристические автобусы

© РИА Новости. Игорь Онучин
11 июня. Interfax-Russia.ru - Безопасность всех экскурсионных автобусов проверят сотрудники госавтоинспекции в Сочи после ДТП, в котором пострадали туристы.

"Мэр Сочи Анатолий Пахомов дал поручение сотрудникам администрации обратиться в ГИБДД и совместно с сотрудниками ДПС провести проверку всех экскурсионных автобусов на предмет безопасности перевозки пассажиров", - сообщает горадминистрация во вторник.

По словам градоначальника, есть вопросы к компании-перевозчику, чей микроавтобус больше всего пострадал в ДТП.

"Напрямую обвинить кого-то мы не можем, но, наверное, могли бы жестче спрашивать со всех тех, кто зарабатывает деньги. Невооруженным глазом видно, что нарушения были. Потому что дети сидели на коленях, а раз сидели на коленях, не пристегнутые, значит, нарушения были", - цитирует Пахомова пресс-служба.

Он добавил, что на перекрестке, где произошло ДТП, движение машин неинтенсивное. Скорее всего, причиной столкновения автобусов стал человеческий фактор - невнимательность водителей, отметил мэр.

Как сообщалось, 9 июня в Сочи на пересечении улиц Старообрядческая и Таврическая столкнулись два туристических автобуса.

За медпомощью обратились 26 человек, 21 из них, в том числе трое детей, были госпитализированы.

В настоящее время в трех учреждениях здравоохранения Сочи на лечении остаются 17 туристов. Еще троих вертолет санавиации доставил в клинику Краснодара. Один пациент выписался из больницы.

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