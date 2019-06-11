Движение грузовиков по дорогам Кубани ограничено до конца лета

11.06.19 11:45

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

11 июня. Interfax-Russia.ru - Власти Краснодарского края ввели запрет на движение большегрузного транспорта по дорогам регионального значения в светлое время суток, на федеральных трассах ограничения будут введены с середины июня, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" губернатор края Вениамин Кондратьев во вторник.

"Это мера, которая позволяет минимизировать нагрузку на региональные трассы в высокий сезон, сохранить дорожное покрытие. И, конечно, разгрузить дороги для миллионов туристов, которые приезжают на наши курорты на своих личных автомобилях", - сказал Кондратьев.

Он уточнил, что запрет вводится в связи с повышением температуры выше 32 градусов с 10 июня и продлится до 31 августа 2019 года. Ограничения применяются с 9:00 мск до 21:00 мск к большегрузным автомобилям, нагрузка на ось которых превышает допустимый уровень на каждой конкретной трассе.

"На региональных и межмуниципальных трассах эти ограничения уже введены, соответствующий документ уже подписан. На федеральных трассах, идущих по территории края, запрет будет введен с 16 июня", - добавил Кондратьев.