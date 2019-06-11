Ежегодно на пожарах в России гибнут около 400 детей - глава МЧС

11.06.19 12:54

© РИА Новости. Вадим Брайдов

11 июня. Interfax-Russia.ru - Каждый год в результате пожаров погибают порядка 400 детей, сообщил на "правительственном часе" в Совете Федерации во вторник глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

По его словам, с начала текущего года погибли 199 детей.

"Подавляющая часть детей гибнет на пожарах в жилом секторе", - отметил министр.

Он также добавил, что ежедневно в России в пожарах погибают около 20 человек.

"Я хочу, чтобы присутствующие еще раз услышали следующие цифры: ежедневно в России происходит 1300 пожаров, на которых гибнет более 20 человек каждый день", - сказал глава МЧС.

Зиничев подчеркнул, что в России каждый день гибнет около 30 человек в чрезвычайных ситуациях.

Он также сообщил, что ущерб в результате пожаров по итогу года составляет более 20 млрд рублей.

"По итогу года ущерб в бюджете после пожаров может достигать 22 млрд рублей", - сказал Зиничев.

Глава МЧС рассказал, что одна минута пожара приводит к прямому ущербу в размере 4 тысяч 300 рублей.